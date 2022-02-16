https://ria.ru/20220216/obraschenie-1773094491.html

В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам

В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам - РИА Новости, 16.02.2022

В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам

В Кремле не видят ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу, но без угроз оно бы импонировало гораздо больше, заявил... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:44

2022-02-16T12:44

2022-02-16T13:33

в мире

сша

россия

украина

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773049625_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_32b075586e2377f750a64cbad0a559a2.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле не видят ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу, но без угроз оно бы импонировало гораздо больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, можно только поприветствовать, что лидер одной из крупнейших стран мира "действительно думает о российском народе"."Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало", — сказал он.При этом Песков добавил, что речь Байдена импонировала бы еще больше, если бы американский лидер обратился и к украинскому народу с призывом не стрелять друг в друга никогда."Вот это было бы очень здорово", — заключило он.Ранее Байден, обращаясь к гражданам России, заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он в очередной раз сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва подчеркивает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.

https://ria.ru/20220216/bayden-1773065514.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, джо байден