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В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам
В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам - РИА Новости, 16.02.2022
В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам
В Кремле не видят ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу, но без угроз оно бы импонировало гораздо больше, заявил... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:44
2022-02-16T12:44
2022-02-16T13:33
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле не видят ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу, но без угроз оно бы импонировало гораздо больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, можно только поприветствовать, что лидер одной из крупнейших стран мира "действительно думает о российском народе"."Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало", — сказал он.При этом Песков добавил, что речь Байдена импонировала бы еще больше, если бы американский лидер обратился и к украинскому народу с призывом не стрелять друг в друга никогда."Вот это было бы очень здорово", — заключило он.Ранее Байден, обращаясь к гражданам России, заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он в очередной раз сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва подчеркивает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.
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в мире, сша, россия, украина, джо байден
12:44 16.02.2022 (обновлено: 13:33 16.02.2022)
В Кремле прокомментировали обращение Байдена к россиянам
Представитель Кремля Песков приветствует обращение президента США Джо Байдена к россиянам
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кремле не видят ничего предосудительного в обращении президента США Джо Байдена к российскому народу, но без угроз оно бы импонировало гораздо больше, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, можно только поприветствовать, что лидер одной из крупнейших стран мира "действительно думает о российском народе".
"Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало", — сказал он.
При этом Песков добавил, что речь Байдена импонировала бы еще больше, если бы американский лидер обратился и к украинскому народу с призывом не стрелять друг в друга никогда.
"Вот это было бы очень здорово", — заключило он.
Ранее Байден, обращаясь к гражданам России, заявил, что не верит в желание россиян воевать с Украиной. При этом он в очередной раз сказал, что возможность "нападения" остается, и призвал к дипломатическому решению ситуации.
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" на Украину
. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
Запад обвиняет Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия
не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева
, который отказывается соблюдать Минские соглашения. Москва подчеркивает, что подобные заявления используются для усиления военного присутствия западных стран у российских границ.