https://ria.ru/20220216/norvegiya-1772924851.html

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Норвегию

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Норвегию - РИА Новости, 16.02.2022

Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Норвегию

Туроператоры сформировали предложения на групповые путевки в Норвегию и определились со стоимостью отдыха там, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:55

2022-02-16T10:55

2022-02-16T10:55

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туроператоры сформировали предложения на групповые путевки в Норвегию и определились со стоимостью отдыха там, сообщает АТОР.Норвегия никогда не была направлением для бюджетных поездок, сейчас — тоже. Провести неделю в стране весной и летом 2022 года и увидеть старинные города и знаменитые фьорды туристы смогут примерно за 114 тысяч рублей на двоих. Правда, авиабилет придется купить отдельно.Уже есть предложения комбинированных поездок: за 136 тысяч рублей можно увидеть не только достопримечательности Норвегии, но и посетить Данию — Копенгаген.Для пересечения границы Норвегии нужна национальная виза или действующий шенген. Организованным туристам обычно помогают туроператоры. На сайте визового провайдера в России сообщается, что с 7 февраля все индивидуальные заявители должны предоставить план путешествия.Напомним, с 12 февраля были отменены все ограничения как для пребывания внутри страны, так и на границах. Жизнь в Норвегии возвращается в доковидное русло, и, по словам участников рынка, турпоток из России уже в этом году может достигнуть показателей 2019-го.

https://ria.ru/20220214/norvegiya-1772668070.html

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