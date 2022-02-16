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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220216/norvegiya-1772924851.html
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Норвегию
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Норвегию - РИА Новости, 16.02.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Норвегию
Туроператоры сформировали предложения на групповые путевки в Норвегию и определились со стоимостью отдыха там, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:55
2022-02-16T10:55
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новости - туризм
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коронавирус covid-19
куда поехать
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туроператоры сформировали предложения на групповые путевки в Норвегию и определились со стоимостью отдыха там, сообщает АТОР.Норвегия никогда не была направлением для бюджетных поездок, сейчас — тоже. Провести неделю в стране весной и летом 2022 года и увидеть старинные города и знаменитые фьорды туристы смогут примерно за 114 тысяч рублей на двоих. Правда, авиабилет придется купить отдельно.Уже есть предложения комбинированных поездок: за 136 тысяч рублей можно увидеть не только достопримечательности Норвегии, но и посетить Данию — Копенгаген.Для пересечения границы Норвегии нужна национальная виза или действующий шенген. Организованным туристам обычно помогают туроператоры. На сайте визового провайдера в России сообщается, что с 7 февраля все индивидуальные заявители должны предоставить план путешествия.Напомним, с 12 февраля были отменены все ограничения как для пребывания внутри страны, так и на границах. Жизнь в Норвегии возвращается в доковидное русло, и, по словам участников рынка, турпоток из России уже в этом году может достигнуть показателей 2019-го.
https://ria.ru/20220214/norvegiya-1772668070.html
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туризм, новости - туризм, норвегия, россия, дания, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь
10:55 16.02.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки в Норвегию

АТОР: туроператоры назвали стоимость отдыха в Норвегии весной и летом

© Pixabay / Michelle RaponiКруизный лайнер в Норвегии
Круизный лайнер в Норвегии - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© Pixabay / Michelle Raponi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туроператоры сформировали предложения на групповые путевки в Норвегию и определились со стоимостью отдыха там, сообщает АТОР.
Норвегия никогда не была направлением для бюджетных поездок, сейчас — тоже. Провести неделю в стране весной и летом 2022 года и увидеть старинные города и знаменитые фьорды туристы смогут примерно за 114 тысяч рублей на двоих. Правда, авиабилет придется купить отдельно.
Уже есть предложения комбинированных поездок: за 136 тысяч рублей можно увидеть не только достопримечательности Норвегии, но и посетить Данию — Копенгаген.
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14 февраля, 14:47Туризм
Туроператоры рассказали о правилах посещения Норвегии
Для пересечения границы Норвегии нужна национальная виза или действующий шенген. Организованным туристам обычно помогают туроператоры. На сайте визового провайдера в России сообщается, что с 7 февраля все индивидуальные заявители должны предоставить план путешествия.
Напомним, с 12 февраля были отменены все ограничения как для пребывания внутри страны, так и на границах. Жизнь в Норвегии возвращается в доковидное русло, и, по словам участников рынка, турпоток из России уже в этом году может достигнуть показателей 2019-го.
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