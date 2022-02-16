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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/lekarstva-1773163140.html
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России стабильной
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России стабильной - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России стабильной
Ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:48
2022-02-16T17:34
распространение коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."По лекарственным препаратам ситуация стабильная: министерство промышленности и торговли совместно с нами мониторит полностью достаточность на рынке. Также нам активно помогает система маркировки цифрового отслеживания лекарственных препаратов для планирования закупки, контроля остатков лекарственных препаратов и бесперебойного снабжения", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
16:48 16.02.2022 (обновлено: 17:34 16.02.2022)
 
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России стабильной

Глава Минздрава Мурашко: ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУпаковка в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе "Нанофарма Девелопмент" (Nanopharma Development) в Казани
Упаковка в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе Нанофарма Девелопмент (Nanopharma Development) в Казани - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Упаковка в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе "Нанофарма Девелопмент" (Nanopharma Development) в Казани
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"По лекарственным препаратам ситуация стабильная: министерство промышленности и торговли совместно с нами мониторит полностью достаточность на рынке. Также нам активно помогает система маркировки цифрового отслеживания лекарственных препаратов для планирования закупки, контроля остатков лекарственных препаратов и бесперебойного снабжения", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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