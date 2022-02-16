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Мурашко назвал ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России стабильной
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России стабильной - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России стабильной
Ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:48
2022-02-16T16:48
2022-02-16T17:34
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."По лекарственным препаратам ситуация стабильная: министерство промышленности и торговли совместно с нами мониторит полностью достаточность на рынке. Также нам активно помогает система маркировки цифрового отслеживания лекарственных препаратов для планирования закупки, контроля остатков лекарственных препаратов и бесперебойного снабжения", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
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16:48 16.02.2022 (обновлено: 17:34 16.02.2022)
Мурашко назвал ситуацию с лекарствами от COVID-19 в России стабильной
Глава Минздрава Мурашко: ситуация с лекарствами от коронавируса в России стабильная