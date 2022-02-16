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На финансирование колл-центров по COVID-19 направят 600 миллионов рублей

На финансирование колл-центров по COVID-19 направят 600 миллионов рублей - РИА Новости, 16.02.2022

На финансирование колл-центров по COVID-19 направят 600 миллионов рублей

Дополнительно направляется 600 миллионов рублей на финансирование работы колл-центров, где консультируют пациентов с симптомами коронавируса, заявил министр... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:15

2022-02-16T17:15

2022-02-16T17:15

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МОСКВА, 16 фев- РИА Новости. Дополнительно направляется 600 миллионов рублей на финансирование работы колл-центров, где консультируют пациентов с симптомами коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."На усиление работы колл-центров поликлиник в субъектах дополнительно направляются 600 миллионов рублей", - сказал Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.

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