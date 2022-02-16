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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773158208.html
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии
Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ, сообщил глава Минздрава... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:32
2022-02-16T17:34
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мурашко добавил, что на территории РФ по-прежнему циркулируют штамм "омикрон" и "дельта".
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16:32 16.02.2022 (обновлено: 17:34 16.02.2022)
 
Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии

Глава Минздрава Мурашко: число госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии выросло

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Мурашко добавил, что на территории РФ по-прежнему циркулируют штамм "омикрон" и "дельта".
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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