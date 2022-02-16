https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773158208.html

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии - РИА Новости, 16.02.2022

Мурашко заявил о росте числа госпитализаций с COVID-19 в тяжелом состоянии

Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ, сообщил глава Минздрава... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:32

2022-02-16T16:32

2022-02-16T17:34

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии приросло, 2,5% от госпитализированных находятся на ИВЛ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы видим, что сегодня и количество госпитализированных в тяжелом состоянии приросло, 10% дополнительно сегодня нуждаются в интенсивной терапии, 2,5% от общего количества госпитализированных находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мурашко добавил, что на территории РФ по-прежнему циркулируют штамм "омикрон" и "дельта".

https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773159907.html

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