https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773157700.html

В больницах находятся более 190 тысяч человек с COVID-19, заявил Мурашко

В больницах находятся более 190 тысяч человек с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.02.2022

В больницах находятся более 190 тысяч человек с COVID-19, заявил Мурашко

Лечение в больницах России получают 194 тысячи человек с коронавирусом, рост числа пациентов с коронавирусом заставляет разворачивать дополнительные койки,... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:30

2022-02-16T16:30

2022-02-16T17:02

общество

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распространение коронавируса

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лечение в больницах России получают 194 тысячи человек с коронавирусом, рост числа пациентов с коронавирусом заставляет разворачивать дополнительные койки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Общее количество (пациентов с коронавирусом), конечно же, возросло, в процентах оно меньше, чем в четвертую волну, но количество заболевших в общем числе по стране вынуждает нас разворачивать дополнительные койки. На сегодня лечение в больницах получают 194 тысячи человек. Рост составил 11%", - сообщил Мурашко в ходе заседания координационного совета.

https://ria.ru/20220216/deti-1773162012.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии