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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773157700.html
В больницах находятся более 190 тысяч человек с COVID-19, заявил Мурашко
В больницах находятся более 190 тысяч человек с COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 16.02.2022
В больницах находятся более 190 тысяч человек с COVID-19, заявил Мурашко
Лечение в больницах России получают 194 тысячи человек с коронавирусом, рост числа пациентов с коронавирусом заставляет разворачивать дополнительные койки,... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:30
2022-02-16T17:02
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лечение в больницах России получают 194 тысячи человек с коронавирусом, рост числа пациентов с коронавирусом заставляет разворачивать дополнительные койки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Общее количество (пациентов с коронавирусом), конечно же, возросло, в процентах оно меньше, чем в четвертую волну, но количество заболевших в общем числе по стране вынуждает нас разворачивать дополнительные койки. На сегодня лечение в больницах получают 194 тысячи человек. Рост составил 11%", - сообщил Мурашко в ходе заседания координационного совета.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:30 16.02.2022 (обновлено: 17:02 16.02.2022)
 
В больницах находятся более 190 тысяч человек с COVID-19, заявил Мурашко

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в больницах лечатся более 190 тысяч человек с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Лечение в больницах России получают 194 тысячи человек с коронавирусом, рост числа пациентов с коронавирусом заставляет разворачивать дополнительные койки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Общее количество (пациентов с коронавирусом), конечно же, возросло, в процентах оно меньше, чем в четвертую волну, но количество заболевших в общем числе по стране вынуждает нас разворачивать дополнительные койки. На сегодня лечение в больницах получают 194 тысячи человек. Рост составил 11%", - сообщил Мурашко в ходе заседания координационного совета.
Медицинский работник у кровати ребенка в детском ковидном отделении инфекционной больницы Пятигорска - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16:44Распространение коронавируса
Мурашко назвал процент "тяжелых" детей среди госпитализированных с COVID-19
 
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