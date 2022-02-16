https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773070469.html

В Москве за сутки госпитализировали 1036 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1036 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1036 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 11 262 случая COVID-19, умерло 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T11:22

2022-02-16T11:22

2022-02-16T11:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 16 фев РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 11 262 случая COVID-19, умерло 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 11 262 , госпитализировано - 1 036 человек, выздоровело - 37 779 человек, 87 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 8 160 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 632 914 случая коронавируса, выздоровели 2 281 792 человека, умерли 40 273 человека.

https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html

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