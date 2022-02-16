https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773070469.html
В Москве за сутки госпитализировали 1036 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1036 человек с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
В Москве за сутки госпитализировали 1036 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 11 262 случая COVID-19, умерло 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:22
2022-02-16T11:22
2022-02-16T11:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg
МОСКВА, 16 фев РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 11 262 случая COVID-19, умерло 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 11 262 , госпитализировано - 1 036 человек, выздоровело - 37 779 человек, 87 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.Накануне было выявлено 8 160 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 632 914 случая коронавируса, выздоровели 2 281 792 человека, умерли 40 273 человека.
https://ria.ru/20220215/omikron-1772786795.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_beaf953fd8cee62889659ac9fea67cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 1036 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 11 262 случая COVID-19