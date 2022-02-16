https://ria.ru/20220216/koronavirus-1773069941.html
В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 16.02.2022
В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 3499 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T11:20
2022-02-16T11:20
2022-02-16T11:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569186057_0:0:2967:1668_1920x0_80_0_0_31ca8add086e89d463b6ca4ce0ac6b24.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 3499 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 3499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 30 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 4262 человека.Также в оперштабе отметили, что 755 человек госпитализировали, а 9755 человек выздоровели.
https://ria.ru/20220216/vospalenie-1773029819.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569186057_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e24cbbcacbbc92588dff11b9402314af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия
11:20 16.02.2022 (обновлено: 11:30 16.02.2022)
В Подмосковье за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 3499 новых случаев COVID-19, умерли 30 человек