https://ria.ru/20220216/inflyatsiya-1773216346.html

Инфляция в России на 11 февраля составила 8,75 процента

Инфляция в России на 11 февраля составила 8,75 процента - РИА Новости, 16.02.2022

Инфляция в России на 11 февраля составила 8,75 процента

Инфляция в России на 11 февраля в годовом выражении составила 8,75% против 8,8% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T20:37

2022-02-16T20:37

2022-02-16T21:04

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

инфляция

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Инфляция в России на 11 февраля в годовом выражении составила 8,75% против 8,8% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития.По данным Росстата, недельная инфляция в России с 5 по 11 февраля замедлилась до 0,13%, с начала года потребительские цены выросли на 1,29%."За период c 5 по 11 февраля 2022 года инфляция замедлилась до 0,13% после 0,29% неделей ранее. Основной фактор замедления – возобновление дефляции в секторе туристических и регулируемых услуг (минус 0,37% после роста на 0,51% неделей ранее) преимущественно за счет услуг зарубежного туризма. На продовольственные товары темпы роста цен несколько снизились – до 0,36% (0,40% неделей ранее) за счет замедления удорожания плодоовощной продукции (1,64% после роста на 1,89%), на другие продукты питания темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,17%)", - говорится в документе."Непродовольственная инфляция снизилась до 0,12% (0,16% неделей ранее), при этом темпы роста цен на бензин сохраняются на околонулевом уровне вторую неделю подряд", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220214/molochka-1772523626.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), инфляция