https://ria.ru/20220216/gnev-1773174429.html

Гнева Москвы не избежать. Запад стягивает новые силы к границам России

Daily Mail: Запад разгневает Россию, если стянет войска к ее рубежам - РИА Новости, 16.02.2022

Гнева Москвы не избежать. Запад стягивает новые силы к границам России

НАТО разгневает Москву, если решит стянуть новые силы к границам России, пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Эйверри. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:15

2022-02-16T17:15

2022-02-16T17:15

политика

россия

нато

восточная европа

румыния

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. НАТО разгневает Москву, если решит стянуть новые силы к границам России, пишет обозреватель британской газеты Daily Mail Дэвид Эйверри.Как говорится в статье, сегодня главы оборонных ведомств западных стран собрались в Брюсселе, чтобы обсудить отправку дополнительных воинских контингентов в Восточную Европу, в частности, в Румынию. Эти планы прямо противоречат требованиям Москвы по безопасности на континенте, отметил колумнист."Есть опасения, что действия Североатлантического альянса вызовут гнев президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу", — предположил Эйверри.Он также напомнил, что Россия не хочет войны и стремится решить вопросы мирным путем. По мнению журналиста, на этом фоне отправка тысяч военнослужащих в Восточную Европу станет крупной демонстрацией агрессии блока в отношении Москвы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220216/lavrov-1773105900.html

https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html

россия

восточная европа

румыния

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политика, россия, нато, восточная европа, румыния, сергей шойгу, владимир путин