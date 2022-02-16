Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220216/gimn-1773153835.html
Сотрудник Reuters объяснил гимн СССР во время трансляции из Киева
Сотрудник Reuters объяснил гимн СССР во время трансляции из Киева - РИА Новости, 16.02.2022
Сотрудник Reuters объяснил гимн СССР во время трансляции из Киева
Сотрудник агентства Reuters Сергей Каразий объяснил звучание гимна СССР во время трансляции с площади Независимости в Киеве, по его словам, агентство лишь ведет РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:20
2022-02-16T16:20
игорь конашенков
сергей лавров
алексей данилов
сша
россия
нато
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772655260_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_f3b7273ae47c4925c6bcf03e58c34ef1.jpg
КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудник агентства Reuters Сергей Каразий объяснил звучание гимна СССР во время трансляции с площади Независимости в Киеве, по его словам, агентство лишь ведет стрим и не может контролировать "звуки большого города".Ранее агентство Reuters запустило трансляцию с Майдана Незалежности (независимости) в Киеве, в ночь на среду во время трансляции прозвучал гимн СССР."Майдан — это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам. Камера, как просто понять, установлена на балконе отеля "Украина". Работает в автоматическом режиме. Без оператора. За происходящее в кадре мы, разумеется, не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина. Так же как мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко вертел Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", - написал Каразий на своей странице в Facebook.Он сообщил, что стрим с Майдана запустили еще дней пять назад, потому что Украина является сейчас темой номер один в новостях, трансляцию время от времени включают в свои выпуски новостей практически все телеканалы. "Если бы мы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах, в Киеве много стратегических объектов. Но нет. Просто Майдан - это важно. И красиво", - добавил Каразий.Ранее западные медиа сообщали, что США якобы уведомили своих союзников, что РФ решила 16 февраля начать полномасштабное вторжение на Украину. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявляли, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/ukraina-1773136936.html
https://ria.ru/20220216/ukraina-1773084999.html
сша
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772655260_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bd7495973fcd5aea5d805db77ea8dddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь конашенков, сергей лавров, алексей данилов, сша, россия, нато, в мире, украина, киев
16:20 16.02.2022
 
Сотрудник Reuters объяснил гимн СССР во время трансляции из Киева

Сотрудник Reuters Каразий о гимне СССР во время трансляции: агентство лишь ведет стрим

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудник агентства Reuters Сергей Каразий объяснил звучание гимна СССР во время трансляции с площади Независимости в Киеве, по его словам, агентство лишь ведет стрим и не может контролировать "звуки большого города".
Ранее агентство Reuters запустило трансляцию с Майдана Незалежности (независимости) в Киеве, в ночь на среду во время трансляции прозвучал гимн СССР.
"Майдан — это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам. Камера, как просто понять, установлена на балконе отеля "Украина". Работает в автоматическом режиме. Без оператора. За происходящее в кадре мы, разумеется, не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина. Так же как мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко вертел Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", - написал Каразий на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что стрим с Майдана запустили еще дней пять назад, потому что Украина является сейчас темой номер один в новостях, трансляцию время от времени включают в свои выпуски новостей практически все телеканалы. "Если бы мы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах, в Киеве много стратегических объектов. Но нет. Просто Майдан - это важно. И красиво", - добавил Каразий.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
15:21
В Чехии рассказали, как США угодили в ловушку из-за Украины
Ранее западные медиа сообщали, что США якобы уведомили своих союзников, что РФ решила 16 февраля начать полномасштабное вторжение на Украину. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявляли, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
12:14
Макей рассказал, зачем создается "истерия" вокруг Украины
 
Игорь КонашенковСергей ЛавровАлексей ДаниловСШАРоссияНАТОВ миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала