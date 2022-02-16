https://ria.ru/20220216/gimn-1773153835.html

Сотрудник Reuters объяснил гимн СССР во время трансляции из Киева

Сотрудник Reuters объяснил гимн СССР во время трансляции из Киева - РИА Новости, 16.02.2022

Сотрудник Reuters объяснил гимн СССР во время трансляции из Киева

Сотрудник агентства Reuters Сергей Каразий объяснил звучание гимна СССР во время трансляции с площади Независимости в Киеве, по его словам, агентство лишь ведет РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:20

2022-02-16T16:20

2022-02-16T16:20

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КИЕВ, 16 фев – РИА Новости. Сотрудник агентства Reuters Сергей Каразий объяснил звучание гимна СССР во время трансляции с площади Независимости в Киеве, по его словам, агентство лишь ведет стрим и не может контролировать "звуки большого города".Ранее агентство Reuters запустило трансляцию с Майдана Незалежности (независимости) в Киеве, в ночь на среду во время трансляции прозвучал гимн СССР."Майдан — это символ и сердце Украины. Ракурс и место выбирал я сам. Камера, как просто понять, установлена на балконе отеля "Украина". Работает в автоматическом режиме. Без оператора. За происходящее в кадре мы, разумеется, не можем нести ответственность. Если в кадре случится ДТП, то это не наша вина. Так же как мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России. Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко вертел Верку Сердючку. Ну вот такие у людей вкусы", - написал Каразий на своей странице в Facebook.Он сообщил, что стрим с Майдана запустили еще дней пять назад, потому что Украина является сейчас темой номер один в новостях, трансляцию время от времени включают в свои выпуски новостей практически все телеканалы. "Если бы мы ожидали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах, в Киеве много стратегических объектов. Но нет. Просто Майдан - это важно. И красиво", - добавил Каразий.Ранее западные медиа сообщали, что США якобы уведомили своих союзников, что РФ решила 16 февраля начать полномасштабное вторжение на Украину. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит предпосылок широкомасштабного вторжения РФ в ближайшие дни.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявляли, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/ukraina-1773136936.html

https://ria.ru/20220216/ukraina-1773084999.html

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игорь конашенков, сергей лавров, алексей данилов, сша, россия, нато, в мире, украина, киев