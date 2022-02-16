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Финансирование фонда "Круг добра" увеличится до 89 миллиардов рублей
Финансирование фонда "Круг добра" увеличится до 89 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.02.2022
Финансирование фонда "Круг добра" увеличится до 89 миллиардов рублей
Финансирование фонда "Круг добра" увеличится до 89 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:36
2022-02-16T16:36
александр ткаченко (протоиерей)
россия
общество
фонд "круг добра"
дети
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Финансирование фонда "Круг добра" увеличится до 89 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.Как проинформировал Глаголев, за прошедший год фонду удалось обеспечить лекарственными препаратами и оказать помощь более чем 2 085 детей."Теперь позволите мне остановиться на ряде их стратегических аспектах, совершенствовании работы фонда на перспективу следующего года. Прежде всего мы видим достаточно хорошее увеличение финансирования в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2022-2023 год. До 2024 года финансирование увеличится до 89 миллиардов рублей", - сказал Глаголев.Как добавил председатель фонда Александр Ткаченко, в бюджете 2021 года было порядка 75 миллиардов рублей с перспективой увеличения."За прошедший год фонд оказал помощь 2 085 детей, и на оказываемую помощь было затрачено почти 38 миллиардов рублей", - отметил Ткаченко.
https://ria.ru/20211227/lekarstva-1765687381.html
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александр ткаченко (протоиерей), россия, общество, фонд "круг добра", дети
16:36 16.02.2022
 
Финансирование фонда "Круг добра" увеличится до 89 миллиардов рублей

Финансирование фонда "Круг добра" увеличится до 89 миллиардов рублей до 2024 года

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Финансирование фонда "Круг добра" увеличится до 89 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.
Как проинформировал Глаголев, за прошедший год фонду удалось обеспечить лекарственными препаратами и оказать помощь более чем 2 085 детей.
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"Теперь позволите мне остановиться на ряде их стратегических аспектах, совершенствовании работы фонда на перспективу следующего года. Прежде всего мы видим достаточно хорошее увеличение финансирования в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2022-2023 год. До 2024 года финансирование увеличится до 89 миллиардов рублей", - сказал Глаголев.
Как добавил председатель фонда Александр Ткаченко, в бюджете 2021 года было порядка 75 миллиардов рублей с перспективой увеличения.
"За прошедший год фонд оказал помощь 2 085 детей, и на оказываемую помощь было затрачено почти 38 миллиардов рублей", - отметил Ткаченко.
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Александр Ткаченко (протоиерей)РоссияОбществоФонд "Круг добра"Дети
 
 
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