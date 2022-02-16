https://ria.ru/20220216/film-1773056758.html
"Человек-паук: Нет пути домой" опередил по сборам в США фильм "Аватар"
"Человек-паук: Нет пути домой" опередил по сборам в США фильм "Аватар" - РИА Новости, 16.02.2022
"Человек-паук: Нет пути домой" опередил по сборам в США фильм "Аватар"
Блокбастер по комиксам Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" опередил по кассовым сборам в американском прокате научно-фантастический фильма Джеймса Кэмерона... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:50
2022-02-16T13:50
2022-02-16T13:50
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Блокбастер по комиксам Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" опередил по кассовым сборам в американском прокате научно-фантастический фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", сообщает Deadline. Лента Кэмерона, выпущенная в 2009 году, заработала 760,5 миллионов долларов в домашнем прокате. У Человека-паука эта сумма сейчас составляет 760, 9 миллионов, что сделало боевик третьим самым кассовым фильмом всех времен в США. Такого результата "Человек-паук: Нет пути домой" достиг после Дня святого Валентина. За романтический уикенд было собрано 1,6 миллионов долларов. Боевик Джона Уоттса с Томом Холландом, Зендаей и Бенедиктом Камбербэтчем в главных ролях посмотрели в более чем трех тысячах кинотеатрах. В Deadline отмечают, что блокбастер Marvel заработал такую сумму в американском прокате всего за 60 дней. У "Аватара" на это ушло примерно девять месяцев (тогда он принес 749,7 миллионов долларов). Плюс, достичь отметки в 760 миллионов работе Кэмерона помог дополнительный выпуск в 2010 году, который принес еще 10,7 миллионов. И тем не менее, "Аватар" все еще остается самым кассовым фильмом всех времен со сборами в 2,84 миллиарда долларов с учетом мирового проката. На втором месте расположен супергеройский боевик "Мсители: Финал" (2,79 миллиарда).
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новости культуры, кино и сериалы, бенедикт камбербэтч, том холланд, зендая, marvel comics, сша
"Человек-паук: Нет пути домой" опередил по сборам в США фильм "Аватар"
"Человек-паук: Нет пути домой" опередил по сборам в США фильм "Аватар"
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Блокбастер по комиксам Marvel "Человек-паук: Нет пути домой" опередил по кассовым сборам в американском прокате научно-фантастический фильма Джеймса Кэмерона "Аватар", сообщает
Deadline.
Лента Кэмерона, выпущенная в 2009 году, заработала 760,5 миллионов долларов в домашнем прокате. У Человека-паука эта сумма сейчас составляет 760, 9 миллионов, что сделало боевик третьим самым кассовым фильмом всех времен в США.
Такого результата "Человек-паук: Нет пути домой" достиг после Дня святого Валентина. За романтический уикенд было собрано 1,6 миллионов долларов. Боевик Джона Уоттса с Томом Холландом, Зендаей и Бенедиктом Камбербэтчем в главных ролях посмотрели в более чем трех тысячах кинотеатрах.
В Deadline отмечают, что блокбастер Marvel заработал такую сумму в американском прокате всего за 60 дней. У "Аватара" на это ушло примерно девять месяцев (тогда он принес 749,7 миллионов долларов). Плюс, достичь отметки в 760 миллионов работе Кэмерона помог дополнительный выпуск в 2010 году, который принес еще 10,7 миллионов.
И тем не менее, "Аватар" все еще остается самым кассовым фильмом всех времен со сборами в 2,84 миллиарда долларов с учетом мирового проката. На втором месте расположен супергеройский боевик "Мсители: Финал" (2,79 миллиарда).