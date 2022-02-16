https://ria.ru/20220216/dtp-1773143861.html
ЕР приостановила членство крымского депутата после сообщений о ДТП
ЕР приостановила членство крымского депутата после сообщений о ДТП - РИА Новости, 16.02.2022
ЕР приостановила членство крымского депутата после сообщений о ДТП
Членство депутата крымского парламента Игоря Буданова в партии "Единая Россия" приостановлено из-за появившейся информации о его причастности к смертельному... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T15:50
2022-02-16T15:50
2022-02-16T15:55
происшествия
республика крым
симферополь
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76201/80/762018052_0:140:3060:1861_1920x0_80_0_0_afa2f54b900ae5a0aa485b7f5e27ccf5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Членство депутата крымского парламента Игоря Буданова в партии "Единая Россия" приостановлено из-за появившейся информации о его причастности к смертельному ДТП, сообщает региональная парторганизация.Как заявлял ряд Telegram-каналов, Буданов на машине якобы сбил пожилую женщину 14 февраля в Симферополе и скрылся с места происшествия, позже женщина скончалась в больнице, Буданов задержан. В крымском следственном управлении пока не прокомментировали информацию."В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат государственного совета Республики Крым Игорь Викторович Буданов (фракция "Единой России") совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, крымское региональное отделение "Единой России" в соответствии с уставом партии приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Буданов избран депутатом парламента по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района от партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20210715/dps-1741432261.html
республика крым
симферополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76201/80/762018052_197:0:2864:2000_1920x0_80_0_0_9ae2c6ed6528e6fb4fa438f0798866c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, симферополь, единая россия
15:50 16.02.2022 (обновлено: 15:55 16.02.2022)
ЕР приостановила членство крымского депутата после сообщений о ДТП
ЕР приостановила членство крымского депутата Буданова после сообщений о смертельном ДТП