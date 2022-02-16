https://ria.ru/20220216/dtp-1773143861.html

ЕР приостановила членство крымского депутата после сообщений о ДТП

ЕР приостановила членство крымского депутата после сообщений о ДТП - РИА Новости, 16.02.2022

ЕР приостановила членство крымского депутата после сообщений о ДТП

Членство депутата крымского парламента Игоря Буданова в партии "Единая Россия" приостановлено из-за появившейся информации о его причастности к смертельному... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T15:50

2022-02-16T15:50

2022-02-16T15:55

происшествия

республика крым

симферополь

единая россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Членство депутата крымского парламента Игоря Буданова в партии "Единая Россия" приостановлено из-за появившейся информации о его причастности к смертельному ДТП, сообщает региональная парторганизация.Как заявлял ряд Telegram-каналов, Буданов на машине якобы сбил пожилую женщину 14 февраля в Симферополе и скрылся с места происшествия, позже женщина скончалась в больнице, Буданов задержан. В крымском следственном управлении пока не прокомментировали информацию."В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат государственного совета Республики Крым Игорь Викторович Буданов (фракция "Единой России") совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, крымское региональное отделение "Единой России" в соответствии с уставом партии приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.Буданов избран депутатом парламента по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района от партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210715/dps-1741432261.html

республика крым

симферополь

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происшествия, республика крым, симферополь, единая россия