https://ria.ru/20220216/dezinformatsiya-1773059912.html

В Китае призвали США прекратить распространять дезинформацию по Украине

В Китае призвали США прекратить распространять дезинформацию по Украине - РИА Новости, 16.02.2022

В Китае призвали США прекратить распространять дезинформацию по Украине

Нагнетание США угрозы войны ударило по экономике и социальной стабильности Украины, Китай надеется, что распространение дезинформации прекратится, заявил на... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:45

2022-02-16T10:45

2022-02-16T10:55

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ПЕКИН, 16 фев – РИА Новости. Нагнетание США угрозы войны ударило по экономике и социальной стабильности Украины, Китай надеется, что распространение дезинформации прекратится, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."В последние несколько дней США нагнетали угрозу войны и создавали напряженность, что стало серьезным ударом по экономике, социальной стабильности и жизнь людей на Украине", - заявил дипломат.Он также отметил, что подобные действия США усилили трения между соответствующими сторонами, что мешает продвижению диалога и переговоров."Надеемся, что соответствующие стороны прекратят публикацию подобной ложной информации и будут предпринимать больше действий, способствующих миру, взаимному доверию и сотрудничеству", - указал он.Китайская сторона, по его словам, "обратила внимание на недавнее заявление России, что Запад применил информационный терроризм в украинском вопросе, а 15 февраля стало днем провала американской и западной пропаганды"."Следует отметить, что некоторые люди, находящиеся в США и ​​на Западе, безостановочно занимаются подстрекательством и распространением ложной информации, привнося еще больше потрясений и неопределенности в этот и без того полный вызовами мир, а также усугубляя недоверие и разногласия", - подчеркнул дипломат.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. В Кремле заявили, что информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/estoniya-1773052229.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

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в мире, игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, сша, россия, киев, нато, китай