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Мурашко назвал процент "тяжелых" детей среди госпитализированных с COVID-19

Мурашко назвал процент "тяжелых" детей среди госпитализированных с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022

Мурашко назвал процент "тяжелых" детей среди госпитализированных с COVID-19

Среди госпитализированных с коронавирусом детей в РФ 2,3% находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T16:44

2022-02-16T16:44

2022-02-16T16:54

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коронавирус в россии

михаил мурашко

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Среди госпитализированных с коронавирусом детей в РФ 2,3% находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."В структуре госпитализированных детей 2,3% находятся в тяжелом состоянии. Их число за неделю снизилось на 3%", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По словам министра, сегодня 17% от всех болеющих COVID-19 - это несовершеннолетние."Основная масса, почти 98%, лечатся амбулаторно. На госпитализации находятся 10 233 ребёнка", - сказал Мурашко.Он добавил, что предпринятые меры в регионах дали свой эффект, и снижение госпитализаций за неделю составило 6%. "Это очень позитивный, хороший тренд", - заметил министр.

https://ria.ru/20220216/vaktsinatsiya-1773158547.html

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