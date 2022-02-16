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Мурашко назвал процент "тяжелых" детей среди госпитализированных с COVID-19
Мурашко назвал процент "тяжелых" детей среди госпитализированных с COVID-19 - РИА Новости, 16.02.2022
Мурашко назвал процент "тяжелых" детей среди госпитализированных с COVID-19
Среди госпитализированных с коронавирусом детей в РФ 2,3% находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T16:44
2022-02-16T16:44
2022-02-16T16:54
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коронавирус в россии
михаил мурашко
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Среди госпитализированных с коронавирусом детей в РФ 2,3% находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."В структуре госпитализированных детей 2,3% находятся в тяжелом состоянии. Их число за неделю снизилось на 3%", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По словам министра, сегодня 17% от всех болеющих COVID-19 - это несовершеннолетние."Основная масса, почти 98%, лечатся амбулаторно. На госпитализации находятся 10 233 ребёнка", - сказал Мурашко.Он добавил, что предпринятые меры в регионах дали свой эффект, и снижение госпитализаций за неделю составило 6%. "Это очень позитивный, хороший тренд", - заметил министр.
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россия, коронавирус в россии, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
16:44 16.02.2022 (обновлено: 16:54 16.02.2022)
Мурашко назвал процент "тяжелых" детей среди госпитализированных с COVID-19
Мурашко: 2,3 процента госпитализированных с COVID-19 детей находятся в тяжелом состоянии