https://ria.ru/20220216/deeskalatsiya-1773097189.html

НАТО не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг

НАТО не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 16.02.2022

НАТО не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в альянсе не видят практической "деэскалации" в ситуации вокруг Украины, хотя получают "вызывающие определенный... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:53

2022-02-16T12:53

2022-02-16T12:53

в мире

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

украина

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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в альянсе не видят практической "деэскалации" в ситуации вокруг Украины, хотя получают "вызывающие определенный оптимизм" сигналы из Москвы о желании продолжать дипломатические усилия по вопросам безопасности в Европе."Мы наблюдаем массивное российское присутствие на границе с Украиной, но также наблюдаем послания со стороны Москвы о готовности дать шанс дипломатии. Мы готовы к переговорам для поиска дипломатического решения, но мы готовы и к худшему варианту развития событий", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе министров обороны Североатлантического блока."Пока мы не наблюдали деэскалации со стороны России, Если они действительно начнут выводить войска, то мы бы приветствовали это. Но это должно быть подтверждено", - подчеркнул Столтенберг.На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник заявил, что возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, а шанс договориться с Западом есть всегда.

https://ria.ru/20220216/budilnik-1773020626.html

https://ria.ru/20220216/voyna-1773033091.html

https://ria.ru/20220209/progress-1771973617.html

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в мире, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр, украина