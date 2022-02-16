НАТО не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: в альянсе не видят практической деэскалации вокруг Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что в альянсе не видят практической "деэскалации" в ситуации вокруг Украины, хотя получают "вызывающие определенный оптимизм" сигналы из Москвы о желании продолжать дипломатические усилия по вопросам безопасности в Европе.
"Мы наблюдаем массивное российское присутствие на границе с Украиной, но также наблюдаем послания со стороны Москвы о готовности дать шанс дипломатии. Мы готовы к переговорам для поиска дипломатического решения, но мы готовы и к худшему варианту развития событий", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе министров обороны Североатлантического блока.
"Пока мы не наблюдали деэскалации со стороны России, Если они действительно начнут выводить войска, то мы бы приветствовали это. Но это должно быть подтверждено", - подчеркнул Столтенберг.
На фоне звучащих на Западе бездоказательных обвинений в подготовке вторжения на Украину официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил во вторник, что Вооруженные силы России по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны в этом нет.
С 10 по 20 февраля проходят совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. Представители России и Белоруссии неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.
Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник заявил, что возможности диалога Москвы с Западом по гарантиям безопасности не исчерпаны, а шанс договориться с Западом есть всегда.