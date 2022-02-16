https://ria.ru/20220216/ddos-ataki-1773091221.html

Россия не имеет отношения к DDoS-атакам на Украине, заявил Песков

Россия не имеет отношения к DDoS-атакам на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2022

Россия не имеет отношения к DDoS-атакам на Украине, заявил Песков

Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T12:33

2022-02-16T12:33

2022-02-16T12:44

россия

в мире

украина

приватбанк

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

министерство обороны украины

дмитрий песков

кибербезопасность

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при Минкульте страны, заявил о DDОS-атаке на сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка"."Нам ничего не известно. И ожидаемо Украина продолжает во всем обвинять. Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о глобальном сбое украинского сегмента интернета и заявлениях Украины, что за этим якобы стоит Россия.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/ataka-1773001387.html

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россия, в мире, украина, приватбанк, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), министерство обороны украины, дмитрий песков, кибербезопасность