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https://ria.ru/20220216/ddos-ataki-1773091221.html
Россия не имеет отношения к DDoS-атакам на Украине, заявил Песков
Россия не имеет отношения к DDoS-атакам на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 16.02.2022
Россия не имеет отношения к DDoS-атакам на Украине, заявил Песков
Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T12:33
2022-02-16T12:44
россия
в мире
украина
приватбанк
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
министерство обороны украины
дмитрий песков
кибербезопасность
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при Минкульте страны, заявил о DDОS-атаке на сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка"."Нам ничего не известно. И ожидаемо Украина продолжает во всем обвинять. Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о глобальном сбое украинского сегмента интернета и заявлениях Украины, что за этим якобы стоит Россия.
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россия, в мире, украина, приватбанк, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), министерство обороны украины, дмитрий песков, кибербезопасность
12:33 16.02.2022 (обновлено: 12:44 16.02.2022)
 
Россия не имеет отношения к DDoS-атакам на Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия не имеет отношения к DDoS-атакам, в том числе на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя
Глобальная атака вируса-вымогателя - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глобальная атака вируса-вымогателя
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины, который работает при Минкульте страны, заявил о DDОS-атаке на сайты Министерства обороны Украины, Вооруженных сил, а также "Приватбанка" и "Ощадбанка".
"Нам ничего не известно. И ожидаемо Украина продолжает во всем обвинять. Россия не имеет отношения ни к каким DDOS-атакам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о глобальном сбое украинского сегмента интернета и заявлениях Украины, что за этим якобы стоит Россия.
Программирование - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 20:44В мире
На Украине объяснили, почему "упали" сайты Минобороны, ВСУ и банков
 
РоссияВ миреУкраинаПриватБанкМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Министерство обороны УкраиныДмитрий ПесковКибербезопасность
 
 
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