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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220216/buzova-1773090282.html
Бузова рассказала, что стало точкой невозврата в отношениях с Бородиной
Бузова рассказала, что стало точкой невозврата в отношениях с Бородиной - РИА Новости, 16.02.2022
Бузова рассказала, что стало точкой невозврата в отношениях с Бородиной
Ольга Бузова рассказала, какой момент стал точкой невозврата в отношениях с Ксенией Бородиной. Звезды вместе вели шоу "Дом 2". После ухода Бузовой из проекта ее РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T13:39
2022-02-16T13:39
шоубиз
ольга бузова
ксения бородина
знаменитости
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала, какой момент стал точкой невозврата в отношениях с Ксенией Бородиной. Звезды вместе вели шоу "Дом 2". После ухода Бузовой из проекта ее место занял ее бывший возлюбленный Давид Манукян.Ольга добавила в Instagram, что "люди быстро забывают все хорошее". По словам певицы, когда место ведущего предложили экс-возлюбленному Бородиной Михаилу Терехину, Бузова заявила, что уйдет из шоу.Ранее Бузова рассказала о своем отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову, назвав его стремление стать блогером "смешным".
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ольга бузова, ксения бородина, знаменитости
13:39 16.02.2022
 
Бузова рассказала, что стало точкой невозврата в отношениях с Бородиной

Бузова назвала точку невозврата в отношениях с Бородиной и вспомнила об экс-возлюбленном

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Ольга Бузова
Певица Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала, какой момент стал точкой невозврата в отношениях с Ксенией Бородиной. Звезды вместе вели шоу "Дом 2". После ухода Бузовой из проекта ее место занял ее бывший возлюбленный Давид Манукян.

"Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знает, что его приглашение в шоу было просто местью мне от продюсеров за мой уход. Она могла хотя бы этично, по-женски, понимая, как тяжело мне далось расставание, написать сообщение. Просто предупредить. Но она решила по-другому", – написала звезда.

Ольга добавила в Instagram, что "люди быстро забывают все хорошее". По словам певицы, когда место ведущего предложили экс-возлюбленному Бородиной Михаилу Терехину, Бузова заявила, что уйдет из шоу.

"За 17 лет совместной работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной и уж очень активно в социальных сетях. Но это ее выбор, каждый живет так, как считает нужным", – заключила Ольга.

Ранее Бузова рассказала о своем отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову, назвав его стремление стать блогером "смешным".
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