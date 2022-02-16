https://ria.ru/20220216/buzova-1773090282.html

Бузова рассказала, что стало точкой невозврата в отношениях с Бородиной

Бузова рассказала, что стало точкой невозврата в отношениях с Бородиной - РИА Новости, 16.02.2022

Бузова рассказала, что стало точкой невозврата в отношениях с Бородиной

Ольга Бузова рассказала, какой момент стал точкой невозврата в отношениях с Ксенией Бородиной. Звезды вместе вели шоу "Дом 2". После ухода Бузовой из проекта ее РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T13:39

2022-02-16T13:39

2022-02-16T13:39

шоубиз

ольга бузова

ксения бородина

знаменитости

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала, какой момент стал точкой невозврата в отношениях с Ксенией Бородиной. Звезды вместе вели шоу "Дом 2". После ухода Бузовой из проекта ее место занял ее бывший возлюбленный Давид Манукян.Ольга добавила в Instagram, что "люди быстро забывают все хорошее". По словам певицы, когда место ведущего предложили экс-возлюбленному Бородиной Михаилу Терехину, Бузова заявила, что уйдет из шоу.Ранее Бузова рассказала о своем отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову, назвав его стремление стать блогером "смешным".

https://ria.ru/20220120/buzova-1768679359.html

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ольга бузова, ксения бородина, знаменитости