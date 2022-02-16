Бузова рассказала, что стало точкой невозврата в отношениях с Бородиной
Бузова назвала точку невозврата в отношениях с Бородиной и вспомнила об экс-возлюбленном
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ольга Бузова рассказала, какой момент стал точкой невозврата в отношениях с Ксенией Бородиной. Звезды вместе вели шоу "Дом 2". После ухода Бузовой из проекта ее место занял ее бывший возлюбленный Давид Манукян.
"Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знает, что его приглашение в шоу было просто местью мне от продюсеров за мой уход. Она могла хотя бы этично, по-женски, понимая, как тяжело мне далось расставание, написать сообщение. Просто предупредить. Но она решила по-другому", – написала звезда.
Ольга добавила в Instagram, что "люди быстро забывают все хорошее". По словам певицы, когда место ведущего предложили экс-возлюбленному Бородиной Михаилу Терехину, Бузова заявила, что уйдет из шоу.
"За 17 лет совместной работы я от Ксюши не услышала ни одного плохого слова в лицо. Только за глаза, только за спиной и уж очень активно в социальных сетях. Но это ее выбор, каждый живет так, как считает нужным", – заключила Ольга.
Ранее Бузова рассказала о своем отношении к бывшему мужу Дмитрию Тарасову, назвав его стремление стать блогером "смешным".