https://ria.ru/20220216/braziliya-1773172835.html

Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию

Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию - РИА Новости, 16.02.2022

Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил президента России Владимира Путина посетить с визитом Бразилию, российский лидер принял приглашение, даты визита... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T17:09

2022-02-16T17:09

2022-02-16T17:19

россия

москва

бразилия

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владимир путин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил президента России Владимира Путина посетить с визитом Бразилию, российский лидер принял приглашение, даты визита будут согласованы.Совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля."Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220216/bolsonaru-1773124321.html

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