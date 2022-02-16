https://ria.ru/20220216/braziliya-1773172835.html
Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию
Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию - РИА Новости, 16.02.2022
Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию
Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил президента России Владимира Путина посетить с визитом Бразилию, российский лидер принял приглашение, даты визита... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T17:09
2022-02-16T17:09
2022-02-16T17:19
россия
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бразилия
в мире
жаир болсонару
владимир путин
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару пригласил президента России Владимира Путина посетить с визитом Бразилию, российский лидер принял приглашение, даты визита будут согласованы.Совместное заявление лидеров двух стран опубликовано на сайте Кремля."Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.
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россия, москва, бразилия, в мире, жаир болсонару, владимир путин
17:09 16.02.2022 (обновлено: 17:19 16.02.2022)
Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию
Президент Бразилии Болсонару пригласил Путина посетить страну, даты визита согласовываются