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СК завел дело на родителей близнецов, найденных голодными в Москве
СК завел дело на родителей близнецов, найденных голодными в Москве - РИА Новости, 16.02.2022
СК завел дело на родителей близнецов, найденных голодными в Москве
Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей завели на родителей двух близнецов, которых нашли истощенными в квартире на востоке... РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T10:19
2022-02-16T10:44
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей завели на родителей двух близнецов, которых нашли истощенными в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Сейчас дети госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным столичной прокуратуры, в момент обнаружения детей мать и отец были там же, в квартире, в пьяном виде."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 156 и 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание)", - сказала Иванова. Предварительно установлено, что родители детей "систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни".В ближайшее время родители мальчиков доставят в отдел полиции. Кроме того, следствие намерено дать оценку работе местных органов профилактики.Историей заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: как говорится на сайте ведомства, он лично поручил возбудить уголовное дело по этому факту руководителю столичного главка СК РФ.
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва
10:19 16.02.2022 (обновлено: 10:44 16.02.2022)
 
СК завел дело на родителей близнецов, найденных голодными в Москве

СК завел дело на родителей двух близнецов, найденных голодными в квартире в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей завели на родителей двух близнецов, которых нашли истощенными в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Сейчас дети госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным столичной прокуратуры, в момент обнаружения детей мать и отец были там же, в квартире, в пьяном виде.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 156 и 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание)", - сказала Иванова. Предварительно установлено, что родители детей "систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни".
В ближайшее время родители мальчиков доставят в отдел полиции. Кроме того, следствие намерено дать оценку работе местных органов профилактики.
Историей заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: как говорится на сайте ведомства, он лично поручил возбудить уголовное дело по этому факту руководителю столичного главка СК РФ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 10:51
В Оренбургской области четверо детей сутки просидели в запертой квартире
 
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