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СК завел дело на родителей близнецов, найденных голодными в Москве

СК завел дело на родителей близнецов, найденных голодными в Москве - РИА Новости, 16.02.2022

СК завел дело на родителей близнецов, найденных голодными в Москве

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей завели на родителей двух близнецов, которых нашли истощенными в квартире на востоке... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T10:19

2022-02-16T10:19

2022-02-16T10:44

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей завели на родителей двух близнецов, которых нашли истощенными в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщила РИА Новости в среду старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Сейчас дети госпитализированы в тяжелом состоянии. По данным столичной прокуратуры, в момент обнаружения детей мать и отец были там же, в квартире, в пьяном виде."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 156 и 117 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязание)", - сказала Иванова. Предварительно установлено, что родители детей "систематически распивали алкоголь и вели асоциальный образ жизни".В ближайшее время родители мальчиков доставят в отдел полиции. Кроме того, следствие намерено дать оценку работе местных органов профилактики.Историей заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин: как говорится на сайте ведомства, он лично поручил возбудить уголовное дело по этому факту руководителю столичного главка СК РФ.

https://ria.ru/20211014/deti-1754509076.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия, москва