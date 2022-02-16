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https://ria.ru/20220216/analitiki-1773218973.html
Захарова посоветовала Байдену уволить своих аналитиков
Захарова посоветовала Байдену уволить своих аналитиков - РИА Новости, 16.02.2022
Захарова посоветовала Байдену уволить своих аналитиков
США не первый раз разыгрывают карту с "обращением" к российскому народу, при этом президенту Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, которые предсказывали РИА Новости, 16.02.2022
2022-02-16T20:56
2022-02-16T20:56
владимир путин
сша
россия
нато
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США не первый раз разыгрывают карту с "обращением" к российскому народу, при этом президенту Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, которые предсказывали обострение ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Байден заявил, что США и НАТО не представляют угрозу России, у них нет ракет на Украине и они не планируют их там размещать. Обращаясь к гражданам России, он отметил: "Вы не наш враг". Президент также заявил, что "не верит, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной"."Как это все знакомо. Каждый раз, когда пытаются с нами что-то сделать, нам говорят, что "мы же друзья, не надо видеть в нас врагов, не важно, что мы действуем не совсем в ваших интересах, но это только на первый взгляд вам так кажется, мы вас убедим в обратном". Не первый раз разыгрывается эта карта", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24"."Меня поразило другое - он ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают", - добавила Захарова.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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владимир путин, сша, россия, нато, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
20:56 16.02.2022
 
Захарова посоветовала Байдену уволить своих аналитиков

Захарова посоветовала Байдену уволить аналитиков, предсказывавших эскалацию вокруг Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США не первый раз разыгрывают карту с "обращением" к российскому народу, при этом президенту Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, которые предсказывали обострение ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Байден заявил, что США и НАТО не представляют угрозу России, у них нет ракет на Украине и они не планируют их там размещать. Обращаясь к гражданам России, он отметил: "Вы не наш враг". Президент также заявил, что "не верит, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной".
"Как это все знакомо. Каждый раз, когда пытаются с нами что-то сделать, нам говорят, что "мы же друзья, не надо видеть в нас врагов, не важно, что мы действуем не совсем в ваших интересах, но это только на первый взгляд вам так кажется, мы вас убедим в обратном". Не первый раз разыгрывается эта карта", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Меня поразило другое - он ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают", - добавила Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
 
Владимир ПутинСШАРоссияНАТОВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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