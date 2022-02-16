Захарова посоветовала Байдену уволить своих аналитиков
Захарова посоветовала Байдену уволить аналитиков, предсказывавших эскалацию вокруг Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. США не первый раз разыгрывают карту с "обращением" к российскому народу, при этом президенту Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, которые предсказывали обострение ситуации вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как это все знакомо. Каждый раз, когда пытаются с нами что-то сделать, нам говорят, что "мы же друзья, не надо видеть в нас врагов, не важно, что мы действуем не совсем в ваших интересах, но это только на первый взгляд вам так кажется, мы вас убедим в обратном". Не первый раз разыгрывается эта карта", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
"Меня поразило другое - он ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают", - добавила Захарова.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.