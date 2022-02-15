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Только живи. Убитый горем сын Жириновского прервал молчание и обратился к отцу
Сын Жириновского опубликовал пост с фразой "только живи" - РИА Новости, 15.02.2022
Только живи. Убитый горем сын Жириновского прервал молчание и обратился к отцу
Бывший вице-спикер Госдумы и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал пост в Facebook, сопроводив его статусом "беспокоится". РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T01:16
2022-02-15T01:16
2022-02-15T08:23
владимир жириновский
лдпр
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россия
общество
игорь лебедев (игорь жириновский)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший вице-спикер Госдумы и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал пост в Facebook, сопроводив его статусом "беспокоится".При этом политик не добавил никаких уточнений к публикации и не пояснил, имел ли он в виду ситуацию с госпитализацией отца.Ранее Минздрав уточнил, что 2 февраля лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в ЦКБ. В партии, в свою очередь, отметили, что политик продолжает работать.По данным пресс-службы ЛДПР, состояние Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь.
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владимир жириновский, лдпр, коронавирус covid-19, россия, общество, игорь лебедев (игорь жириновский)
01:16 15.02.2022 (обновлено: 08:23 15.02.2022)
Сын Жириновского опубликовал пост с фразой "только живи"
Сын заболевшего COVID-19 Владимира Жириновского Лебедев написал в Facebook "только живи"