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Только живи. Убитый горем сын Жириновского прервал молчание и обратился к отцу

Сын Жириновского опубликовал пост с фразой "только живи" - РИА Новости, 15.02.2022

Только живи. Убитый горем сын Жириновского прервал молчание и обратился к отцу

Бывший вице-спикер Госдумы и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал пост в Facebook, сопроводив его статусом "беспокоится". РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T01:16

2022-02-15T01:16

2022-02-15T08:23

владимир жириновский

лдпр

коронавирус covid-19

россия

общество

игорь лебедев (игорь жириновский)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший вице-спикер Госдумы и сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал пост в Facebook, сопроводив его статусом "беспокоится".При этом политик не добавил никаких уточнений к публикации и не пояснил, имел ли он в виду ситуацию с госпитализацией отца.Ранее Минздрав уточнил, что 2 февраля лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в ЦКБ. В партии, в свою очередь, отметили, что политик продолжает работать.По данным пресс-службы ЛДПР, состояние Жириновского оценивается как стабильное. Врачи продолжают оказывать ему всю необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220214/ldpr-1772723937.html

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владимир жириновский, лдпр, коронавирус covid-19, россия, общество, игорь лебедев (игорь жириновский)