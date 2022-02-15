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Союзное государство защитит себя от Бреста до Владивостока, заявили в МИД
Союзное государство защитит себя от Бреста до Владивостока, заявили в МИД - РИА Новости, 15.02.2022
Союзное государство защитит себя от Бреста до Владивостока, заявили в МИД
Союзное государство России и Белоруссии будет защищать себя от Бреста до Владивостока, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам Союзного государства... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:49
2022-02-15T18:49
2022-02-15T18:49
союзное государство
безопасность
россия
белоруссия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии будет защищать себя от Бреста до Владивостока, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам Союзного государства Виктор Сорокин."Сегодня в условиях конфронтации в Европе и, пожалуй, в мире наши страны-союзники показывают всему миру, что мы - мирные люди, но мы решительно будем отстаивать свои национальные и государственные интересы - границы Союзного государства: от Бреста до Владивостока", - сказал он в ходе конференции "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства" в Общественной палате РФ.По его словам, в этом ни у кого не должно быть сомнений, при этом Союзное государство никому не угрожает.
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безопасность, россия, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Союзное государство защитит себя от Бреста до Владивостока, заявили в МИД
Представитель МИД Сорокин: Союзное государство будет защищаться от Бреста до Владивостока