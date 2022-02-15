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Союзное государство защитит себя от Бреста до Владивостока, заявили в МИД

Союзное государство защитит себя от Бреста до Владивостока, заявили в МИД - РИА Новости, 15.02.2022

Союзное государство защитит себя от Бреста до Владивостока, заявили в МИД

Союзное государство России и Белоруссии будет защищать себя от Бреста до Владивостока, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам Союзного государства... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:49

2022-02-15T18:49

2022-02-15T18:49

союзное государство

безопасность

россия

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии будет защищать себя от Бреста до Владивостока, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам Союзного государства Виктор Сорокин."Сегодня в условиях конфронтации в Европе и, пожалуй, в мире наши страны-союзники показывают всему миру, что мы - мирные люди, но мы решительно будем отстаивать свои национальные и государственные интересы - границы Союзного государства: от Бреста до Владивостока", - сказал он в ходе конференции "Безопасность и экономический суверенитет Союзного государства" в Общественной палате РФ.По его словам, в этом ни у кого не должно быть сомнений, при этом Союзное государство никому не угрожает.

https://ria.ru/20220214/armiya-1772669950.html

россия

белоруссия

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безопасность, россия, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)