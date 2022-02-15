Пентагон обсудил с НАТО последние дипломатические контакты с Россией
Кирби: главы Пентагона и НАТО обсудили последние дипломатические взаимодействия с Россией
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние дипломатические взаимодействия с Россией, необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины и последствия возможных действий России.
"Лидеры обсудили недавние дипломатические взаимодействия с Россией и необходимость деэскалации со стороны России. Министр Остин и генсекретарь Столтенберг также обменялись мнениями о важности поддержания решительного сдерживания и обороны, а также подчеркнули, что действия России в конце концов достигнут противоположного задуманному эффекту — более сильного и объединенного НАТО, предназначенного для сдерживания и обороны против агрессии на восточном фланге НАТО", — сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Вчера, 08:00США тащат Украину на войну