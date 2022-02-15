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Пентагон обсудил с НАТО последние дипломатические контакты с Россией

Пентагон обсудил с НАТО последние дипломатические контакты с Россией - РИА Новости, 15.02.2022

Пентагон обсудил с НАТО последние дипломатические контакты с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние дипломатические взаимодействия с... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:02

2022-02-15T08:02

2022-02-15T08:02

в мире

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние дипломатические взаимодействия с Россией, необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины и последствия возможных действий России.Генсек НАТО также в ходе разговора сделал акцент на подготовке к предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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