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Пентагон обсудил с НАТО последние дипломатические контакты с Россией
Пентагон обсудил с НАТО последние дипломатические контакты с Россией - РИА Новости, 15.02.2022
Пентагон обсудил с НАТО последние дипломатические контакты с Россией
Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние дипломатические взаимодействия с... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:02
2022-02-15T08:02
в мире
дмитрий песков
россия
киев
москва
нато
джон кирби
пентагон
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние дипломатические взаимодействия с Россией, необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины и последствия возможных действий России.Генсек НАТО также в ходе разговора сделал акцент на подготовке к предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, дмитрий песков, россия, киев, москва, нато, джон кирби, пентагон, сша, вашингтон, ллойд остин, йенс столтенберг
08:02 15.02.2022
 
Пентагон обсудил с НАТО последние дипломатические контакты с Россией

Кирби: главы Пентагона и НАТО обсудили последние дипломатические взаимодействия с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние дипломатические взаимодействия с Россией, необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины и последствия возможных действий России.

"Лидеры обсудили недавние дипломатические взаимодействия с Россией и необходимость деэскалации со стороны России. Министр Остин и генсекретарь Столтенберг также обменялись мнениями о важности поддержания решительного сдерживания и обороны, а также подчеркнули, что действия России в конце концов достигнут противоположного задуманному эффекту — более сильного и объединенного НАТО, предназначенного для сдерживания и обороны против агрессии на восточном фланге НАТО", — сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

Генсек НАТО также в ходе разговора сделал акцент на подготовке к предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 08:00
США тащат Украину на войну
 
В миреДмитрий ПесковРоссияКиевМоскваНАТОДжон КирбиПентагонСШАВашингтонЛлойд ОстинЙенс Столтенберг
 
 
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