https://ria.ru/20220215/velikobritaniya-1772878834.html

Британия потратит 13 миллионов долларов на рекламу страны для туристов

Британия потратит 13 миллионов долларов на рекламу страны для туристов - РИА Новости, 15.02.2022

Британия потратит 13 миллионов долларов на рекламу страны для туристов

Управление по туризму Великобритании запускает глобальную кампанию стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов (13,5 миллионов долларов или более миллиарда... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:09

2022-02-15T14:09

2022-02-15T14:09

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Управление по туризму Великобритании запускает глобальную кампанию стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов (13,5 миллионов долларов или более миллиарда рублей) в Европе и США для увеличения потока отдыхающих в страну, сообщает пресс-служба VisitBritain.Название проекта – "Взгляни иначе на Британию". Он продлится до конца марта и призван продвигать города, пострадавшие от отсутствия иностранных гостей. Кампания также нацелена на освещение ключевых событий 2022 года: Платинового юбилея Елизаветы II, Игр Содружества в Бирмингеме и фестиваля Unboxed.Кампания рассчитана на туристов, которые намерены отправиться за границу в 2022 году. В VisitBritain говорят, что более половины путешественников, планирующих совершить международную поездку в ближайшие 12 месяцев, еще не забронировали отель или не решили, куда отправиться. А значит, аудитория потенциально большая. Как рассказали в российском отделении Управления по туризму Великобритании, также планируется продвижение кампании в социальных сетях и в партнерстве с туроператорами и СМИ.

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