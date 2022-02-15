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Туризм
https://ria.ru/20220215/velikobritaniya-1772878834.html
Британия потратит 13 миллионов долларов на рекламу страны для туристов
Британия потратит 13 миллионов долларов на рекламу страны для туристов - РИА Новости, 15.02.2022
Британия потратит 13 миллионов долларов на рекламу страны для туристов
Управление по туризму Великобритании запускает глобальную кампанию стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов (13,5 миллионов долларов или более миллиарда... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:09
2022-02-15T14:09
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Управление по туризму Великобритании запускает глобальную кампанию стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов (13,5 миллионов долларов или более миллиарда рублей) в Европе и США для увеличения потока отдыхающих в страну, сообщает пресс-служба VisitBritain.Название проекта – "Взгляни иначе на Британию". Он продлится до конца марта и призван продвигать города, пострадавшие от отсутствия иностранных гостей. Кампания также нацелена на освещение ключевых событий 2022 года: Платинового юбилея Елизаветы II, Игр Содружества в Бирмингеме и фестиваля Unboxed.Кампания рассчитана на туристов, которые намерены отправиться за границу в 2022 году. В VisitBritain говорят, что более половины путешественников, планирующих совершить международную поездку в ближайшие 12 месяцев, еще не забронировали отель или не решили, куда отправиться. А значит, аудитория потенциально большая. Как рассказали в российском отделении Управления по туризму Великобритании, также планируется продвижение кампании в социальных сетях и в партнерстве с туроператорами и СМИ.
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туризм, новости - туризм, великобритания, туристы, куда поехать, куда можно лететь
14:09 15.02.2022
 
Британия потратит 13 миллионов долларов на рекламу страны для туристов

Великобритания запускает глобальную кампанию по привлечению туристов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Управление по туризму Великобритании запускает глобальную кампанию стоимостью в 10 миллионов фунтов стерлингов (13,5 миллионов долларов или более миллиарда рублей) в Европе и США для увеличения потока отдыхающих в страну, сообщает пресс-служба VisitBritain.
Название проекта – "Взгляни иначе на Британию". Он продлится до конца марта и призван продвигать города, пострадавшие от отсутствия иностранных гостей. Кампания также нацелена на освещение ключевых событий 2022 года: Платинового юбилея Елизаветы II, Игр Содружества в Бирмингеме и фестиваля Unboxed.

"Мы понимаем, что существует отложенный спрос на путешествия, и наша основная задача – как можно быстрее восстановить туристический спрос на Британию, который вносит миллиардный вклад в нашу экономику", – отметила директор VisitBritain Салли Балкомб.

Кампания рассчитана на туристов, которые намерены отправиться за границу в 2022 году. В VisitBritain говорят, что более половины путешественников, планирующих совершить международную поездку в ближайшие 12 месяцев, еще не забронировали отель или не решили, куда отправиться. А значит, аудитория потенциально большая.
Как рассказали в российском отделении Управления по туризму Великобритании, также планируется продвижение кампании в социальных сетях и в партнерстве с туроператорами и СМИ.
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