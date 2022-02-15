https://ria.ru/20220215/ukraina-1772907715.html

У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров

У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022

У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России все эти годы не было недостатка в доброй воле в отношении Украины. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:16

2022-02-15T14:16

2022-02-15T14:16

в мире

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России все эти годы не было недостатка в доброй воле в отношении Украины."Что касается Украины, то и там у нас не было недостатка в доброй воле, и то, что западные коллеги, включая членов ЕС, повели себя предельно высокомерно, это заложило те процессы, которые в итоге взорвались на майдане", - сказал Лавров на пресс-конференции.

https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772906111.html

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в мире, украина, сергей лавров