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У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров
У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022
У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России все эти годы не было недостатка в доброй воле в отношении Украины. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:16
2022-02-15T14:16
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России все эти годы не было недостатка в доброй воле в отношении Украины."Что касается Украины, то и там у нас не было недостатка в доброй воле, и то, что западные коллеги, включая членов ЕС, повели себя предельно высокомерно, это заложило те процессы, которые в итоге взорвались на майдане", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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в мире, украина, сергей лавров
14:16 15.02.2022
 
У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что у России не было недостатка в доброй воле в диалоге с Украиной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России все эти годы не было недостатка в доброй воле в отношении Украины.
"Что касается Украины, то и там у нас не было недостатка в доброй воле, и то, что западные коллеги, включая членов ЕС, повели себя предельно высокомерно, это заложило те процессы, которые в итоге взорвались на майдане", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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Лавров назвал сообщения о "вторжении" России на Украину торговлей воздухом
 
В миреУкраинаСергей Лавров
 
 
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