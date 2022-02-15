https://ria.ru/20220215/ukraina-1772907715.html
У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров
У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022
У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России все эти годы не было недостатка в доброй воле в отношении Украины. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:16
2022-02-15T14:16
2022-02-15T14:16
в мире
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у России все эти годы не было недостатка в доброй воле в отношении Украины."Что касается Украины, то и там у нас не было недостатка в доброй воле, и то, что западные коллеги, включая членов ЕС, повели себя предельно высокомерно, это заложило те процессы, которые в итоге взорвались на майдане", - сказал Лавров на пресс-конференции.
https://ria.ru/20220215/vtorzhenie-1772906111.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_5c7f6fb3a32bca909197be881f66dacf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров
У России не было недостатка доброй воли в диалоге с Украиной, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что у России не было недостатка в доброй воле в диалоге с Украиной