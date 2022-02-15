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Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку условного противника
Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку условного противника - РИА Новости, 15.02.2022
Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку условного противника
Корабли Черноморского флота в ходе учений в Черном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил отдел... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T05:16
2022-02-15T05:16
безопасность
атлантический океан
россия
тихий океан
симферополь
армия
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Корабли Черноморского флота в ходе учений в Черном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.Кроме тактических маневров в море экипажи кораблей отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности. В учении задействовано более 30 боевых кораблей различных классов из состава Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны, сообщили на флоте.Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, отдельные учения проходят в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В них принимают участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тысяча единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20220214/ucheniya-1772626227.html
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атлантический океан
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безопасность, атлантический океан, россия, тихий океан, симферополь, армия, черноморский флот вмф россии
05:16 15.02.2022
 
Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку условного противника

Корабли Черноморского флота на учениях нашли и уничтожили подлодку условного противника

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Корабли черноморского флота во время учений
Корабли черноморского флота во время учений - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Корабли черноморского флота во время учений. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Корабли Черноморского флота в ходе учений в Черном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

"Корабли Черноморского флота отработали действия по ведению морского артиллерийского боя, поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, а также по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем в рамках учения, начавшегося на полигонах боевой подготовки в Черном море", — говорится в сообщении.

Кроме тактических маневров в море экипажи кораблей отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности. В учении задействовано более 30 боевых кораблей различных классов из состава Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны, сообщили на флоте.
Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ.
Боевые корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, отдельные учения проходят в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В них принимают участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тысяча единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.
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БезопасностьАтлантический океанРоссияТихий океанСимферопольАрмияЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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