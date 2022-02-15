https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772822180.html

Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку условного противника

Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку условного противника - РИА Новости, 15.02.2022

Корабли Черноморского флота уничтожили подлодку условного противника

Корабли Черноморского флота в ходе учений в Черном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил отдел... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T05:16

2022-02-15T05:16

2022-02-15T05:16

безопасность

атлантический океан

россия

тихий океан

симферополь

армия

черноморский флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739721041_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_680b44938a903738bbf34bedebfa73a3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости. Корабли Черноморского флота в ходе учений в Черном море провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника, сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота.Кроме тактических маневров в море экипажи кораблей отработали вопросы обороны побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, а также морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности. В учении задействовано более 30 боевых кораблей различных классов из состава Черноморского и других флотов России: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны, сообщили на флоте.Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего ВМФ.В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, отдельные учения проходят в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане. В них принимают участие свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тысяча единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220214/ucheniya-1772626227.html

https://ria.ru/20220214/aviaudary-1772722841.html

атлантический океан

россия

тихий океан

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, атлантический океан, россия, тихий океан, симферополь, армия, черноморский флот вмф россии