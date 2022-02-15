https://ria.ru/20220215/ubiystvo-1772880946.html
Житель Урала признался в убийстве больной жены
Житель Урала признался в убийстве больной жены - РИА Новости, 15.02.2022
Житель Урала признался в убийстве больной жены
Мужчина, застреливший жену в городе Среднеуральске Свердловской области, признал вину и сейчас арестован, сообщил журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:33
2022-02-15T12:33
2022-02-15T12:33
происшествия
валерий горелых
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Мужчина, застреливший жену в городе Среднеуральске Свердловской области, признал вину и сейчас арестован, сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.Инцидент произошел днем в воскресенье. Застреленная мужчиной супруга долгое время тяжело болела, но мотивы случившегося еще выясняются. При этом в полиции отмечали, что мужчина ранее "неоднократно говорил, что устал от всего этого [болезни супруги]"."Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 13 апреля включительно", - сказал Шульга.По его словам, в ходе допроса мужчина признался в убийстве, пояснив, что во время преступления был трезв, а пить начал уже после случившегося.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне трагической развязки мужчина в гараже отпилил болгаркой часть ствола от официально зарегистрированного охотничьего ружья."Таким образом, мужчина соорудил обрез, который впоследствии и применил при убийстве супруги... Позднее он намеревался свести счеты с жизнью. Подтверждением этому является обнаруженная сыщиками по месту жительства записка", - отметил Горелых.По его словам, ранее задержанный в поле зрения полиции не попадал, судимостей у него нет, соседи хорошо отзывались о семье.
https://ria.ru/20220215/iznasilovanie-1772872046.html
https://ria.ru/20220215/zaderzhanie-1772840561.html
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, валерий горелых, свердловская область
Житель Урала признался в убийстве больной жены
Житель Свердловской области признался в убийстве больной жены, он арестован
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости.
Мужчина, застреливший жену в городе Среднеуральске Свердловской области, признал вину и сейчас арестован, сообщил
журналистам во вторник старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.
Инцидент произошел днем в воскресенье. Застреленная мужчиной супруга долгое время тяжело болела, но мотивы случившегося еще выясняются. При этом в полиции отмечали, что мужчина ранее "неоднократно говорил, что устал от всего этого [болезни супруги]".
"Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 13 апреля включительно", - сказал Шульга.
По его словам, в ходе допроса мужчина признался в убийстве, пояснив, что во время преступления был трезв, а пить начал уже после случившегося.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых
, накануне трагической развязки мужчина в гараже отпилил болгаркой часть ствола от официально зарегистрированного охотничьего ружья.
"Таким образом, мужчина соорудил обрез, который впоследствии и применил при убийстве супруги... Позднее он намеревался свести счеты с жизнью. Подтверждением этому является обнаруженная сыщиками по месту жительства записка", - отметил Горелых.
По его словам, ранее задержанный в поле зрения полиции не попадал, судимостей у него нет, соседи хорошо отзывались о семье.