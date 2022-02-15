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Житель Урала признался в убийстве больной жены
Житель Урала признался в убийстве больной жены - РИА Новости, 15.02.2022
Житель Урала признался в убийстве больной жены
Мужчина, застреливший жену в городе Среднеуральске Свердловской области, признал вину и сейчас арестован, сообщил журналистам во вторник старший помощник... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:33
2022-02-15T12:33
происшествия
валерий горелых
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Мужчина, застреливший жену в городе Среднеуральске Свердловской области, признал вину и сейчас арестован, сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.Инцидент произошел днем в воскресенье. Застреленная мужчиной супруга долгое время тяжело болела, но мотивы случившегося еще выясняются. При этом в полиции отмечали, что мужчина ранее "неоднократно говорил, что устал от всего этого [болезни супруги]"."Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 13 апреля включительно", - сказал Шульга.По его словам, в ходе допроса мужчина признался в убийстве, пояснив, что во время преступления был трезв, а пить начал уже после случившегося.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне трагической развязки мужчина в гараже отпилил болгаркой часть ствола от официально зарегистрированного охотничьего ружья."Таким образом, мужчина соорудил обрез, который впоследствии и применил при убийстве супруги... Позднее он намеревался свести счеты с жизнью. Подтверждением этому является обнаруженная сыщиками по месту жительства записка", - отметил Горелых.По его словам, ранее задержанный в поле зрения полиции не попадал, судимостей у него нет, соседи хорошо отзывались о семье.
https://ria.ru/20220215/iznasilovanie-1772872046.html
https://ria.ru/20220215/zaderzhanie-1772840561.html
свердловская область
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происшествия, валерий горелых, свердловская область
12:33 15.02.2022
 
Житель Урала признался в убийстве больной жены

Житель Свердловской области признался в убийстве больной жены, он арестован

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев - РИА Новости. Мужчина, застреливший жену в городе Среднеуральске Свердловской области, признал вину и сейчас арестован, сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя областного управления СК РФ Александр Шульга.
Инцидент произошел днем в воскресенье. Застреленная мужчиной супруга долгое время тяжело болела, но мотивы случившегося еще выясняются. При этом в полиции отмечали, что мужчина ранее "неоднократно говорил, что устал от всего этого [болезни супруги]".
"Суд, рассмотрев представленные Следственным комитетом материалы, заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 13 апреля включительно", - сказал Шульга.
По его словам, в ходе допроса мужчина признался в убийстве, пояснив, что во время преступления был трезв, а пить начал уже после случившегося.
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Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, накануне трагической развязки мужчина в гараже отпилил болгаркой часть ствола от официально зарегистрированного охотничьего ружья.
"Таким образом, мужчина соорудил обрез, который впоследствии и применил при убийстве супруги... Позднее он намеревался свести счеты с жизнью. Подтверждением этому является обнаруженная сыщиками по месту жительства записка", - отметил Горелых.
По его словам, ранее задержанный в поле зрения полиции не попадал, судимостей у него нет, соседи хорошо отзывались о семье.
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