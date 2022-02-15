Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/twitter-1772951537.html
Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей
Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2022
Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей
Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобу Twitter на штраф в 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:06
2022-02-15T17:11
общество
москва
россия
twitter
facebook
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобу Twitter на штраф в 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Таганским районным судом Москвы признано законным постановление мирового судьи о назначении Twitter, Inc административного штрафа в 3 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.На сегодняшний день общая сумма штрафов Twitter выросла до 66 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Аналогичные штрафы - итого на миллиарды рублей - назначены и другим крупным социальным сетям: Facebook, Meta, Telegram и другим.
https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html
https://ria.ru/20220204/shtrafy-1771159899.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, twitter, facebook, telegram (приложение)
17:06 15.02.2022 (обновлено: 17:11 15.02.2022)
 
Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей

Суд утвердил штраф Twitter на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобу Twitter на штраф в 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Таганским районным судом Москвы признано законным постановление мирового судьи о назначении Twitter, Inc административного штрафа в 3 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября 2021, 12:31
В РКН рассказали о штрафах Facebook, Twitter, Telegram, Google и Tiktok
На сегодняшний день общая сумма штрафов Twitter выросла до 66 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.
Аналогичные штрафы - итого на миллиарды рублей - назначены и другим крупным социальным сетям: Facebook, Meta, Telegram и другим.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 20:24
Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро
 
ОбществоМоскваРоссияTwitterFacebookTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала