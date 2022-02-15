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Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей
Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2022
Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей
Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобу Twitter на штраф в 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:06
2022-02-15T17:06
2022-02-15T17:11
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобу Twitter на штраф в 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Таганским районным судом Москвы признано законным постановление мирового судьи о назначении Twitter, Inc административного штрафа в 3 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.На сегодняшний день общая сумма штрафов Twitter выросла до 66 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Аналогичные штрафы - итого на миллиарды рублей - назначены и другим крупным социальным сетям: Facebook, Meta, Telegram и другим.
https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html
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общество, москва, россия, twitter, facebook, telegram (приложение)
17:06 15.02.2022 (обновлено: 17:11 15.02.2022)
Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей
Суд утвердил штраф Twitter на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент