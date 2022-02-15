https://ria.ru/20220215/twitter-1772951537.html

Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей

Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей - РИА Новости, 15.02.2022

Суд утвердил один из штрафов Twitter на три миллиона рублей

Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобу Twitter на штраф в 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T17:06

2022-02-15T17:06

2022-02-15T17:11

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник отклонил жалобу Twitter на штраф в 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Таганским районным судом Москвы признано законным постановление мирового судьи о назначении Twitter, Inc административного штрафа в 3 миллиона рублей",- сказала собеседница агентства.На сегодняшний день общая сумма штрафов Twitter выросла до 66 миллионов рублей. Штрафы выписаны за неудаление запрещенного контента, в том числе призывы к экстремизму, и отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ.Аналогичные штрафы - итого на миллиарды рублей - назначены и другим крупным социальным сетям: Facebook, Meta, Telegram и другим.

https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html

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общество, москва, россия, twitter, facebook, telegram (приложение)