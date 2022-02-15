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Министерство госбезопасности ЛНР предотвратило теракт в Луганске

Министерство госбезопасности ЛНР предотвратило теракт в Луганске - РИА Новости, 15.02.2022

Министерство госбезопасности ЛНР предотвратило теракт в Луганске

Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратили теракт на месте запланированного на вторник... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:46

2022-02-15T16:46

2022-02-15T17:43

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ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратили теракт на месте запланированного на вторник митинга воинов-интернационалистов, рассказал представитель пресс-службы ведомства."В ходе проведения обследования местности сотрудниками МГБ в мусорной урне возле памятника Воинам-интернационалистам (в центре Луганска — ред.) было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 грамм и поражающих элементов", — говорится в сообщении.Он уточнил, что министерство государственной безопасности ЛНР имеет основания полагать, что подрыв самодельного взрывного устройства должен был быть произведен при проведении митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который был запланирован на утро 15 февраля.

https://ria.ru/20220215/priznanie-1772893058.html

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