16:46 15.02.2022 (обновлено: 17:43 15.02.2022)
Министерство госбезопасности ЛНР предотвратило теракт в Луганске
МГБ ЛНР предотвратило теракт в центре Луганска перед митингом воинов-интернационалистов
© МГБ ЛНРСапер на месте обнаружения взрывного устройства в Луганске. Кадр видео
© МГБ ЛНР
Сапер на месте обнаружения взрывного устройства в Луганске. Кадр видео
ЛУГАНСК, 15 фев - РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратили теракт на месте запланированного на вторник митинга воинов-интернационалистов, рассказал представитель пресс-службы ведомства.
"В ходе проведения обследования местности сотрудниками МГБ в мусорной урне возле памятника Воинам-интернационалистам (в центре Луганска — ред.) было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, состоящее из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек общим весом 400 грамм и поражающих элементов", — говорится в сообщении.
© МГБ ЛНРМесто предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео
© МГБ ЛНР
Место предотвращения теракта в Луганске. Кадр видео
Он уточнил, что министерство государственной безопасности ЛНР имеет основания полагать, что подрыв самодельного взрывного устройства должен был быть произведен при проведении митинга, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который был запланирован на утро 15 февраля.