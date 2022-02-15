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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту
Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту - РИА Новости, 15.02.2022
Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту
Бортпроводница Робин Бликман поделилась советами, как избежать вздутия живота во время полета, пишет The Sun. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T06:02
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бортпроводница Робин Бликман поделилась советами, как избежать вздутия живота во время полета, пишет The Sun.На видео, опубликованном в TikTok, девушка назвала "уникальный", по ее словам, продукт, который избавляет от проблем с желудком. Это — артишок."Я принимаю его перед рейсом, во время и после полета в виде таблеток или чая. Он всегда работает", — заверила Робин.Стюардесса отметила, что польза этого растения научно доказана: артишок является источником клетчатки и ускоряет процесс пищеварения.Также помочь избавиться от проблем с желудком может горячая вода с лимоном и сок сельдерея, добавила девушка. А вот колу и другие соки на борту пить не следует — они сделают только хуже.
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новости - туризм, tiktok, туризм, пассажиры, продукты
06:02 15.02.2022 (обновлено: 06:29 15.02.2022)
 
Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту

Бортпроводница рассказала, что нужно пить, чтобы не испытывать проблем с желудком на борту

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажиры в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Пассажиры в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бортпроводница Робин Бликман поделилась советами, как избежать вздутия живота во время полета, пишет The Sun.
На видео, опубликованном в TikTok, девушка назвала "уникальный", по ее словам, продукт, который избавляет от проблем с желудком. Это — артишок.
"Я принимаю его перед рейсом, во время и после полета в виде таблеток или чая. Он всегда работает", — заверила Робин.
Стюардесса отметила, что польза этого растения научно доказана: артишок является источником клетчатки и ускоряет процесс пищеварения.
Также помочь избавиться от проблем с желудком может горячая вода с лимоном и сок сельдерея, добавила девушка. А вот колу и другие соки на борту пить не следует — они сделают только хуже.
Пассажиры в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 05:00Туризм
Бортпроводник рассказал, что раздражает его в поведении пассажиров
 
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