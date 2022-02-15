https://ria.ru/20220215/styuardessa-1772710623.html
Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту
Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту - РИА Новости, 15.02.2022
Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту
Бортпроводница Робин Бликман поделилась советами, как избежать вздутия живота во время полета, пишет The Sun. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T06:02
2022-02-15T06:02
2022-02-15T06:29
туризм
новости - туризм
tiktok
туризм
пассажиры
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750514643_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_7ed411adf15c59cfee20bcec2c72e1f3.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бортпроводница Робин Бликман поделилась советами, как избежать вздутия живота во время полета, пишет The Sun.На видео, опубликованном в TikTok, девушка назвала "уникальный", по ее словам, продукт, который избавляет от проблем с желудком. Это — артишок."Я принимаю его перед рейсом, во время и после полета в виде таблеток или чая. Он всегда работает", — заверила Робин.Стюардесса отметила, что польза этого растения научно доказана: артишок является источником клетчатки и ускоряет процесс пищеварения.Также помочь избавиться от проблем с желудком может горячая вода с лимоном и сок сельдерея, добавила девушка. А вот колу и другие соки на борту пить не следует — они сделают только хуже.
https://ria.ru/20220205/passazhiry-1770917872.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750514643_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a02cc7be38d1387048548f8da79f8f10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, tiktok, туризм, пассажиры, продукты
06:02 15.02.2022 (обновлено: 06:29 15.02.2022)
Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту
Бортпроводница рассказала, что нужно пить, чтобы не испытывать проблем с желудком на борту
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Бортпроводница Робин Бликман поделилась советами, как избежать вздутия живота во время полета, пишет
The Sun.
На видео, опубликованном в TikTok, девушка назвала "уникальный", по ее словам, продукт, который избавляет от проблем с желудком. Это — артишок.
"Я принимаю его перед рейсом, во время и после полета в виде таблеток или чая. Он всегда работает", — заверила Робин.
Стюардесса отметила, что польза этого растения научно доказана: артишок является источником клетчатки и ускоряет процесс пищеварения.
Также помочь избавиться от проблем с желудком может горячая вода с лимоном и сок сельдерея, добавила девушка. А вот колу и другие соки на борту пить не следует — они сделают только хуже.