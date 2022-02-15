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Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту

Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту - РИА Новости, 15.02.2022

Стюардесса рассказала, как избежать проблем с желудком на борту

Бортпроводница Робин Бликман поделилась советами, как избежать вздутия живота во время полета, пишет The Sun. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T06:02

2022-02-15T06:02

2022-02-15T06:29

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бортпроводница Робин Бликман поделилась советами, как избежать вздутия живота во время полета, пишет The Sun.На видео, опубликованном в TikTok, девушка назвала "уникальный", по ее словам, продукт, который избавляет от проблем с желудком. Это — артишок."Я принимаю его перед рейсом, во время и после полета в виде таблеток или чая. Он всегда работает", — заверила Робин.Стюардесса отметила, что польза этого растения научно доказана: артишок является источником клетчатки и ускоряет процесс пищеварения.Также помочь избавиться от проблем с желудком может горячая вода с лимоном и сок сельдерея, добавила девушка. А вот колу и другие соки на борту пить не следует — они сделают только хуже.

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новости - туризм, tiktok, туризм, пассажиры, продукты