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Киев будет вынужден выполнить Минск-2, считают в ЛНР
Киев будет вынужден выполнить Минск-2, считают в ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022
Киев будет вынужден выполнить Минск-2, считают в ЛНР
Киев будет вынужден выполнить минские соглашения, если не намерен отказаться от них, заявил полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T23:43
2022-02-15T23:43
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Киев будет вынужден выполнить минские соглашения, если не намерен отказаться от них, заявил полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего.Ранее полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах."Откровенной ложью и манипуляциями Киев пытается оттянуть неизбежное: Украина будет вынуждена исполнять минские соглашения, если конечно киевский режим не намерен официально от них отказаться со всеми вытекающими последствиями", — говорится в заявлении Дейнего, предоставленном журналистам.Полпред ЛНР подчеркнул, что минские соглашения "были, есть и будут единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта" в Донбассе, что не единожды подтверждалось не только республиками Донбасса, но и странами-гарантами минских соглашений.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220215/makron-1773008428.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
23:43 15.02.2022
 
Киев будет вынужден выполнить Минск-2, считают в ЛНР

Полпред ЛНР Дейнего: Киев будет вынужден выполнить Минск-2, если не откажется от него

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Киев будет вынужден выполнить минские соглашения, если не намерен отказаться от них, заявил полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего.
Ранее полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах.
"Откровенной ложью и манипуляциями Киев пытается оттянуть неизбежное: Украина будет вынуждена исполнять минские соглашения, если конечно киевский режим не намерен официально от них отказаться со всеми вытекающими последствиями", — говорится в заявлении Дейнего, предоставленном журналистам.
Полпред ЛНР подчеркнул, что минские соглашения "были, есть и будут единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта" в Донбассе, что не единожды подтверждалось не только республиками Донбасса, но и странами-гарантами минских соглашений.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 21:51
CNN: Макрон призвал Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 22:21
Полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах
 
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