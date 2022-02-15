Киев будет вынужден выполнить Минск-2, считают в ЛНР
Полпред ЛНР Дейнего: Киев будет вынужден выполнить Минск-2, если не откажется от него
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредставитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Киев будет вынужден выполнить минские соглашения, если не намерен отказаться от них, заявил полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего.
"Откровенной ложью и манипуляциями Киев пытается оттянуть неизбежное: Украина будет вынуждена исполнять минские соглашения, если конечно киевский режим не намерен официально от них отказаться со всеми вытекающими последствиями", — говорится в заявлении Дейнего, предоставленном журналистам.
Полпред ЛНР подчеркнул, что минские соглашения "были, есть и будут единственной и безальтернативной основой мирного урегулирования конфликта" в Донбассе, что не единожды подтверждалось не только республиками Донбасса, но и странами-гарантами минских соглашений.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.