https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772993964.html
Евродепутат призвал оказать давление на Киев по вопросу Минских соглашений
Евродепутат призвал оказать давление на Киев по вопросу Минских соглашений - РИА Новости, 15.02.2022
Евродепутат призвал оказать давление на Киев по вопросу Минских соглашений
Украинские власти не выполнили Минские соглашения, Франция и Германия должны оказать давление на Киев в этом вопросе, заявил РИА Новости немецкий депутат от... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:46
2022-02-15T19:46
2022-02-15T19:46
в мире
владимир путин
ситуация в днр и лнр
россия
украина
франция
германия
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Украинские власти не выполнили Минские соглашения, Франция и Германия должны оказать давление на Киев в этом вопросе, заявил РИА Новости немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах."Киев не выполнил Минские соглашения, он не уважает свою подпись под этим документом. Франция и Германия вместе с Европейской комиссией должны оказать давление на Киев, чтобы добиться реального уважения к региональной автономии..." - сказал евродепутат.Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в Минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.После встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник канцлер ФРГ заявил, что все должны придерживаться Минских соглашений.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать Минские соглашения.
https://ria.ru/20220215/zakharova-1772942264.html
россия
украина
франция
германия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, ситуация в днр и лнр, россия, украина, франция, германия, еврокомиссия, европа, минские соглашения
Евродепутат призвал оказать давление на Киев по вопросу Минских соглашений
Евродепутат Крах призвал оказать давление на Украину по вопросу Минских соглашений