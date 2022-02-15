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Евродепутат призвал оказать давление на Киев по вопросу Минских соглашений

Евродепутат призвал оказать давление на Киев по вопросу Минских соглашений - РИА Новости, 15.02.2022

Евродепутат призвал оказать давление на Киев по вопросу Минских соглашений

Украинские власти не выполнили Минские соглашения, Франция и Германия должны оказать давление на Киев в этом вопросе, заявил РИА Новости немецкий депутат от... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:46

2022-02-15T19:46

2022-02-15T19:46

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владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Украинские власти не выполнили Минские соглашения, Франция и Германия должны оказать давление на Киев в этом вопросе, заявил РИА Новости немецкий депутат от партии "Альтернатива для Германии" Максимилиан Крах."Киев не выполнил Минские соглашения, он не уважает свою подпись под этим документом. Франция и Германия вместе с Европейской комиссией должны оказать давление на Киев, чтобы добиться реального уважения к региональной автономии..." - сказал евродепутат.Канцлер ФРГ Олаф Шольц по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля заявил, что тот обещал предоставить для обсуждения в Минском формате проекты законов об особом статусе Донбасса, конституционной реформе и избирательном праве для обсуждения в контактной группе по Украине. Зеленский эти слова на совместной с Шольцем пресс-конференции не прокомментировал.После встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник канцлер ФРГ заявил, что все должны придерживаться Минских соглашений.Западные политики, включая президента США Джо Байдена, неоднократно высказывались в поддержку Минских соглашений. Байден по итогам переговоров с президентом России в Женеве в июне 2021 года заявил, что договорился на встрече с Путиным поддерживать Минские соглашения.

https://ria.ru/20220215/zakharova-1772942264.html

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в мире, владимир путин, ситуация в днр и лнр, россия, украина, франция, германия, еврокомиссия, европа, минские соглашения