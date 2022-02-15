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В Раде пригрозили отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР
В Раде пригрозили отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022
В Раде пригрозили отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР
Украина получает полное право отказаться от выполнения минских соглашений в случае признания Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:16
2022-02-15T13:19
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
снг
россия
ситуация в днр и лнр
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украина получает полное право отказаться от выполнения минских соглашений в случае признания Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко Артур Герасимов.В Госдуме во вторник рассмотрят вопрос обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Госдума получила команду признать псевдореспублики. Таким образом Россия завершает разрушение минских соглашений, тем самым даёт Украине полное право отказаться от своих обязательств. Нам стоит об этом уведомить партнёров. Это не означает, что мы этим правом можем воспользоваться немедленно, нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования", - заявил Герасимов, выступая с трибуны парламента во вторник.По его словам, минские соглашения были единственно правильным решением для 2014-2015 годов, они дали время на укрепление украинской армии, "на них держаться антироссийски санкции".РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772834008.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, снг, россия, ситуация в днр и лнр, верховная рада украины, украина
12:16 15.02.2022 (обновлено: 13:19 15.02.2022)
 
В Раде пригрозили отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР

Депутат Рады Герасимов: Киев может отказаться от Минска-2, если Россия признает ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украина получает полное право отказаться от выполнения минских соглашений в случае признания Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко Артур Герасимов.
В Госдуме во вторник рассмотрят вопрос обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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"Госдума получила команду признать псевдореспублики. Таким образом Россия завершает разрушение минских соглашений, тем самым даёт Украине полное право отказаться от своих обязательств. Нам стоит об этом уведомить партнёров. Это не означает, что мы этим правом можем воспользоваться немедленно, нужно найти альтернативу в рамках политико-дипломатического урегулирования", - заявил Герасимов, выступая с трибуны парламента во вторник.
По его словам, минские соглашения были единственно правильным решением для 2014-2015 годов, они дали время на укрепление украинской армии, "на них держаться антироссийски санкции".
РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
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Захарова назвала заявления Кулебы о Минских соглашениях фарсом
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСНГРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
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