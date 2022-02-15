https://ria.ru/20220215/soglasheniya-1772818192.html

Минские соглашения не будут выполнены на условиях России, заявил Кулеба

Минские соглашения не будут выполнены на условиях России, заявил Кулеба - РИА Новости, 15.02.2022

Минские соглашения не будут выполнены на условиях России, заявил Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T01:59

2022-02-15T01:59

2022-02-15T01:59

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КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что Минские соглашения не могут быть выполнены "на условиях РФ", сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.Как отмечается, генсек ООН подчеркнул, что ООН рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации вокруг Украины. Министр Кулеба отметил, что украинская сторона высоко ценит деятельность представительств ООН на Украине, в частности, усилия на гуманитарном направлении и работу Программы развития ООН. В то же время глава украинской дипломатии убежден, что ООН должна быть активной участницей дипломатических усилий для снижения напряжения. Кулеба обратился к Гутеррешу с предложением использовать механизм "хороших услуг генерального секретаря ООН" для деэскалации.В украинском МИД напомнили, что задействование механизма "хороших услуг генерального секретаря" происходит в рамках статьи 99 Устава ООН, предусматривающей право генсека доводить до сведения Совбеза ООН любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать международному миру и безопасности. "Добрые услуги генерального секретаря" (визиты, встречи с представителями сторон конфликта, брифингование Совета безопасности, посреднические услуги, рекомендации по деэскалации и тому подобное) могут осуществляться им как лично, так и через назначенных специальных представителей, посланников или советников, и имеют целью предупредить эскалацию.По словам министра, Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в нормандском формате. "Кроме того, Украина готова работать и в других форматах и активно работает над активизацией всех переговорных площадок", — отмечает украинский МИД.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений. Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан в 2015 году в Минске. Документ из 13 пунктов предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина ответственно относится к минским соглашениям по Донбассу, это единственный формат, который работает.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20220215/peregovory-1772816827.html

https://ria.ru/20220215/napadenie-1772816957.html

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

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в мире, владимир зеленский, дмитрий песков, россия, франция, киев, совет безопасности оон, нато, оон, минские соглашения, антониу гутерреш