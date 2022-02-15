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В Москве в конце мая пройдет международное индустриальное шоу"Мебель HUB"

В Москве в конце мая пройдет международное индустриальное шоу"Мебель HUB" - РИА Новости, 15.02.2022

В Москве в конце мая пройдет международное индустриальное шоу"Мебель HUB"

, которое объединит представителей всех сфер мебельно-интерьерного рынка: изготовителей мебели, крупных торговых операторов, разработчиков и продавцов трендовых РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:05

2022-02-15T11:05

2022-02-15T11:05

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МОСКВА, 15 фев - Оргкомитет выставки Мебель HUB. С 26 по 29 мая 2022 года в павильоне №1 выставочного комплекса "Крокус Экспо" будет проходить Московское международное индустриальное шоу "Мебель HUB", которое объединит представителей всех сфер мебельно-интерьерного рынка: изготовителей мебели, крупных торговых операторов, разработчиков и продавцов трендовых материалов, декоративных покрытий, тканей, фурнитуры, механизмов. Ведущие игроки мебельного рынка покажут свои "горячие" новинки, созданные под новые клиентские требования и ожидания.Мероприятие ориентировано как на B2B, так и на B2C-аудиторию. Кроме профессионалов, организаторы ожидают конечных покупателей — тех, от кого зависит успех и прибыльность каждой мебельной фабрики, каждой торговой компании, каждой фирмы-поставщика компонентов и материалов.Вниманию В2В-аудитории будет предложена обширная деловая программа с участием самых авторитетных отраслевых экспертов и представителей молодого поколения маркетологов, аналитиков, консультантов.Учитывая интересы экспонентов, организаторы "Мебель HUB" приглашают на выставку столичных и региональных дизайнеров и декораторов, заинтересованных в контактах с мебельщиками. Диалог мебельных компаний с девелоперами и застройщиками жилой недвижимости — ещё одно важное направление "Мебель HUB". Жильё под ключ становится всё более востребованным, и выставка готова способствовать диалогу двух смежных секторов.Запрос на инновационные виды мебели и интерьерные решения, "гибридные" форматы в ритейле, внедрение в бизнес онлайн-технологий и цифрового маркетинга, организация "быстрого" логистического сервиса, сдвиг потребления в демократичные ценовые сегменты — всё это вызовы, на которые мебельная индустрия ищет сегодня ответы. "Мебель HUB" станет площадкой, которая позволит участникам рынка сверить часы, увидеть достижения лидеров, получить стимулы для дальнейшего движения вперёд.Более подробная информация о проекте и его концепции — на сайте выставки.По всем вопросам, касающимся участия в мероприятии, необходимо обращаться в дирекцию Мебель HUB: Луговая Анна, A.Lugovaya@Crocus-Expo.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы