https://ria.ru/20220215/series-1772868663.html

Сериал "Позолоченный век" продлили на второй сезон

Сериал "Позолоченный век" продлили на второй сезон - РИА Новости, 15.02.2022

Сериал "Позолоченный век" продлили на второй сезон

"Позолоченный век" продлили на второй сезон. Об этом сообщает Collider. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T19:57

2022-02-15T19:57

2022-02-15T19:57

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. "Позолоченный век" продлили на второй сезон. Об этом сообщает Collider. Этот сериал — новый проект создателя "Аббатства Даунтон" Джулиана Феллоуза. Над ним он работал почти десять лет — идея пришла ему еще в 2012 году."Позолоченный век" получил высокие оценки критиков и стал один из самых популярных шоу HBO.События в происходят в США. Действие начинается в 1882 году. Среди главных героев супруги Расселы. Глава семьи Джордж (Морган Спектор) — железнодорожный магнат, быстро сколотивший состояние. Его жена Берта (Кэрри Кун) мечтает попасть в высшее общество Нью-Йорка. Но завести новых друзей ей тяжело — старая элита с трудом принимала в свой круг нуворишей.Соседи бизнесмена и его родных — сестры Агнес (Кристин Барански) и Ада (Синтия Никсон). Они представительницы высшего света, о котором грезит Берта. У них гостит племянница Мэриан (Луиза Джейкобсон, младшая дочь Мэрил Стрип). Она бедная родственница в богатой семье — ее отец умер, оставив девушке всего 30 долларов наследства. Так что выбора у нее особого и не было — девушке пришлось отправиться к тетушкам. В дороге она познакомилась с афроамериканкой Пегги (Дене Бентон), мечтающей стать писательницей. Девушки подружились, и Мэриан помогла новой знакомой устроиться секретарем к одной из тетушек. И это не понравилось слугам в доме. "Позолоченный век" стартовал 24 января на HBO и Амедиатеке. Финальный эпизод первого сезона выйдет 21 марта.

https://ria.ru/20220215/kino-1772775088.html

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новости культуры, кино и сериалы, hbo