https://ria.ru/20220215/rubl-1772828045.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 15.02.2022

Рубль укрепился к доллару и евро

Курс рубля в начале утренних торгов укрепился и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T07:39

2022-02-15T07:39

2022-02-15T07:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 7.11 мск подешевел на 31 копейку — до 76,45 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,48 рубля.Рост обозначился и на российском рынке акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повысился на 1,2 процента, достигнув 3523,22 пункта.Апрельский фьючерс на нефть марки Brent при этом снизился на 0,62 процента — до 95,88 доллара за баррель.

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экономика, brent, цены на нефть, рубль, москва, россия, московская биржа