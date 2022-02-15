Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220215/rubl-1772828045.html
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 15.02.2022
Рубль укрепился к доллару и евро
Курс рубля в начале утренних торгов укрепился и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T07:39
2022-02-15T07:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
brent
цены на нефть
рубль
москва
россия
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" на 7.11 мск подешевел на 31 копейку — до 76,45 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,48 рубля.Рост обозначился и на российском рынке акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повысился на 1,2 процента, достигнув 3523,22 пункта.Апрельский фьючерс на нефть марки Brent при этом снизился на 0,62 процента — до 95,88 доллара за баррель.
https://ria.ru/20220203/rubl-1770771369.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, brent, цены на нефть, рубль, москва, россия, московская биржа
07:39 15.02.2022 (обновлено: 07:44 15.02.2022)
 
Рубль укрепился к доллару и евро

Курс рубля в начале утренних торгов укрепился к доллару и евро

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Курс рубля в начале утренних торгов укрепился и к доллару, и к евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки, следует из данных Московской биржи.
Доллар расчетами "завтра" на 7.11 мск подешевел на 31 копейку — до 76,45 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 86,48 рубля.
Рост обозначился и на российском рынке акций. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.06 мск повысился на 1,2 процента, достигнув 3523,22 пункта.
Апрельский фьючерс на нефть марки Brent при этом снизился на 0,62 процента — до 95,88 доллара за баррель.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 04:19
Инвестстратег назвал факторы давления на рубль, кроме геополитики
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаBrentЦены на нефтьРубльМоскваРоссияМосковская биржа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала