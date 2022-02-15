https://ria.ru/20220215/reyting-1772912518.html

РЭЦ составил рейтинг лучших Центров поддержки экспорта в регионах

РЭЦ составил рейтинг лучших Центров поддержки экспорта в регионах - РИА Новости, 15.02.2022

РЭЦ составил рейтинг лучших Центров поддержки экспорта в регионах

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подготовил рейтинг региональных Центров поддержки экспорта по итогам 2021 года, объем экспорта средних и... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:36

2022-02-15T14:36

2022-02-15T14:36

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) подготовил рейтинг региональных Центров поддержки экспорта по итогам 2021 года, объем экспорта средних и малых компаний, поддержанных ЦПЭ, в прошлом году составил 1,7 миллиарда долларов, сообщает центр."Мы благодарны коллегам из регионов за эффективную работу, за проактивность и неравнодушие к делу. Цель нашей работы - сделать так, чтобы во всех регионах были созданы условия для развития экспорта с учетом их специфики и возможностей. Как следствие, вырастет и количество экспортеров, и объемы экспорта. И Центры поддержки экспорта играют важнейшую роль", — отметила старший управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Российского экспортного центра Ксения Тагирова.Рейтинг сформирован на основе итогов работы ЦПЭ за 2021 год. Он учитывает охват поддержки экспорта в регионе, количество "историй успеха" благодаря поддержке ЦПЭ, количество новых экспортеров, объемы экспортных поставок и их географию, а также другие факторы.Топ-10 лучших региональных ЦПЭ возглавила Московская область. За ней идут Башкирия, Омская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Татарстан, Калужская и Самарская области, Алтайский край и Удмуртия.С начала февраля 2019 года РЭЦ выступает агентом правительства Российской Федерации по методическому и информационному сопровождению ЦПЭ.

https://ria.ru/20220213/eksport-1772651768.html

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российский экспортный центр (рэц), россия