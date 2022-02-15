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Туризм
https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772845057.html
Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу
Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу - РИА Новости, 15.02.2022
Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу
Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона путешествий за границу, из них семь миллионов – с туристическими целями, сообщает Ассоциация туроператоров России... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:42
2022-02-15T16:42
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туризм
новости - туризм
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египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона путешествий за границу, из них семь миллионов – с туристическими целями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ."Это на 51,4 процента больше, чем объемы выездного потока в 2020 году, но все еще на 55,4 процента меньше, чем было до пандемии, в 2019-м", — говорится в сообщении.По оценке аналитической службы АТОР, 10,105 миллиона поездок россияне в 2021 году совершили в 32 открытые для РФ страны. Выездной поток из РФ в эти государства был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим. Это почти половина (47,2 процента) всех зарубежных поездок россиян в прошлом году.При этом 46,5 процента всего турпотока в 32 открытых государства сформировала одна страна – Турция, еще 14,8 процента – Абхазия, и 10,4 процента - Египет. Таким образом, тройка лидеров оттянула на себя в 2021 году более двух третей всего выездного туристического потока из России – 71,7 процента поездок. Совокупная доля пятерки стран-лидеров (Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ и Кипр) составила 83,3 процента всего выездного туристического потока в 2021 году.Отмечается, что в 2021 году 39,5 процента поездок пришлось на ближнее зарубежье. То есть Украину, Казахстан, другие страны постсоветского пространства, включая Абхазию и Южную Осетию. Еще 2,854 миллиона поездок россияне совершили в страны дальнего зарубежья. Однако все преимущественно с нетуристическими целями: рабочие, учебные, частные визиты и так далее.
https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html
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туризм, новости - туризм, россия, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, казахстан, абхазия, южная осетия, оаэ, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
16:42 15.02.2022
 
Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу

АТОР: в 2021 году на 51,4 процента увеличилось число россиян, выезжающих за рубеж

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм эш Шейх
Российские туристы садятся в автобус, следующий в международный аэропорт в Шарм эш Шейх - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона путешествий за границу, из них семь миллионов – с туристическими целями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ.
"Это на 51,4 процента больше, чем объемы выездного потока в 2020 году, но все еще на 55,4 процента меньше, чем было до пандемии, в 2019-м", — говорится в сообщении.
По оценке аналитической службы АТОР, 10,105 миллиона поездок россияне в 2021 году совершили в 32 открытые для РФ страны. Выездной поток из РФ в эти государства был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим. Это почти половина (47,2 процента) всех зарубежных поездок россиян в прошлом году.
При этом 46,5 процента всего турпотока в 32 открытых государства сформировала одна страна – Турция, еще 14,8 процента – Абхазия, и 10,4 процента - Египет. Таким образом, тройка лидеров оттянула на себя в 2021 году более двух третей всего выездного туристического потока из России – 71,7 процента поездок.
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Отмечается, что в 2021 году 39,5 процента поездок пришлось на ближнее зарубежье. То есть Украину, Казахстан, другие страны постсоветского пространства, включая Абхазию и Южную Осетию. Еще 2,854 миллиона поездок россияне совершили в страны дальнего зарубежья. Однако все преимущественно с нетуристическими целями: рабочие, учебные, частные визиты и так далее.
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