https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772845057.html
Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу
Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу - РИА Новости, 15.02.2022
Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу
Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона путешествий за границу, из них семь миллионов – с туристическими целями, сообщает Ассоциация туроператоров России... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:42
2022-02-15T16:42
2022-02-15T16:42
туризм
туризм
новости - туризм
россия
турция
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769318426_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_7f4eb605f7a152f2485bd68106ad6863.jpg
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона путешествий за границу, из них семь миллионов – с туристическими целями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ."Это на 51,4 процента больше, чем объемы выездного потока в 2020 году, но все еще на 55,4 процента меньше, чем было до пандемии, в 2019-м", — говорится в сообщении.По оценке аналитической службы АТОР, 10,105 миллиона поездок россияне в 2021 году совершили в 32 открытые для РФ страны. Выездной поток из РФ в эти государства был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим. Это почти половина (47,2 процента) всех зарубежных поездок россиян в прошлом году.При этом 46,5 процента всего турпотока в 32 открытых государства сформировала одна страна – Турция, еще 14,8 процента – Абхазия, и 10,4 процента - Египет. Таким образом, тройка лидеров оттянула на себя в 2021 году более двух третей всего выездного туристического потока из России – 71,7 процента поездок. Совокупная доля пятерки стран-лидеров (Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ и Кипр) составила 83,3 процента всего выездного туристического потока в 2021 году.Отмечается, что в 2021 году 39,5 процента поездок пришлось на ближнее зарубежье. То есть Украину, Казахстан, другие страны постсоветского пространства, включая Абхазию и Южную Осетию. Еще 2,854 миллиона поездок россияне совершили в страны дальнего зарубежья. Однако все преимущественно с нетуристическими целями: рабочие, учебные, частные визиты и так далее.
https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html
https://ria.ru/20220202/turizm-1770315336.html
россия
турция
египет
украина
казахстан
абхазия
южная осетия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769318426_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_97943dd207deeac6532c0f86d18542d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, россия, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), коронавирус covid-19, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, казахстан, абхазия, южная осетия, оаэ, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона путешествий за границу, из них семь миллионов – с туристическими целями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ.
"Это на 51,4 процента больше, чем объемы выездного потока в 2020 году, но все еще на 55,4 процента меньше, чем было до пандемии, в 2019-м", — говорится в сообщении.
По оценке аналитической службы АТОР, 10,105 миллиона поездок россияне в 2021 году совершили в 32 открытые для РФ страны. Выездной поток из РФ в эти государства был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим. Это почти половина (47,2 процента) всех зарубежных поездок россиян в прошлом году.
При этом 46,5 процента всего турпотока в 32 открытых государства сформировала одна страна – Турция, еще 14,8 процента – Абхазия, и 10,4 процента - Египет. Таким образом, тройка лидеров оттянула на себя в 2021 году более двух третей всего выездного туристического потока из России – 71,7 процента поездок.
Совокупная доля пятерки стран-лидеров (Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ и Кипр) составила 83,3 процента всего выездного туристического потока в 2021 году.
Отмечается, что в 2021 году 39,5 процента поездок пришлось на ближнее зарубежье. То есть Украину, Казахстан, другие страны постсоветского пространства, включая Абхазию и Южную Осетию. Еще 2,854 миллиона поездок россияне совершили в страны дальнего зарубежья. Однако все преимущественно с нетуристическими целями: рабочие, учебные, частные визиты и так далее.