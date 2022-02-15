https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772845057.html

Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу

Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу - РИА Новости, 15.02.2022

Россияне стали в полтора раза чаще выезжать за границу

Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона путешествий за границу, из них семь миллионов – с туристическими целями, сообщает Ассоциация туроператоров России... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:42

2022-02-15T16:42

2022-02-15T16:42

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россияне в 2021 году совершили 21,4 миллиона путешествий за границу, из них семь миллионов – с туристическими целями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ."Это на 51,4 процента больше, чем объемы выездного потока в 2020 году, но все еще на 55,4 процента меньше, чем было до пандемии, в 2019-м", — говорится в сообщении.По оценке аналитической службы АТОР, 10,105 миллиона поездок россияне в 2021 году совершили в 32 открытые для РФ страны. Выездной поток из РФ в эти государства был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим. Это почти половина (47,2 процента) всех зарубежных поездок россиян в прошлом году.При этом 46,5 процента всего турпотока в 32 открытых государства сформировала одна страна – Турция, еще 14,8 процента – Абхазия, и 10,4 процента - Египет. Таким образом, тройка лидеров оттянула на себя в 2021 году более двух третей всего выездного туристического потока из России – 71,7 процента поездок. Совокупная доля пятерки стран-лидеров (Турция, Абхазия, Египет, ОАЭ и Кипр) составила 83,3 процента всего выездного туристического потока в 2021 году.Отмечается, что в 2021 году 39,5 процента поездок пришлось на ближнее зарубежье. То есть Украину, Казахстан, другие страны постсоветского пространства, включая Абхазию и Южную Осетию. Еще 2,854 миллиона поездок россияне совершили в страны дальнего зарубежья. Однако все преимущественно с нетуристическими целями: рабочие, учебные, частные визиты и так далее.

https://ria.ru/20211117/abkhaziya-1759250183.html

https://ria.ru/20220202/turizm-1770315336.html

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