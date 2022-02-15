В Британии обвинили Россию в подготовке провокации на Украине
Глава МИД Британии Трасс: Россия готовит "операцию под чужим флагом" на Украине
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс вновь утверждает, что Россия якобы готовит "операцию под чужим флагом" на Украине, при этом никаких доказательств министр не приводит.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
"Мы предполагаем, что может состояться "операция под чужим флагом". Будут заявления о том, что их спровоцировали - в качестве предлога для российского вторжения. Мы занимаемся тем, что... раскрываем их попытки привести к власти в Киеве "марионеточный режим" ... Что, как мы предполагаем, случится в течение ближайших нескольких дней, так это попытка "операции под чужим флагом", чтобы создать предлог и заявить, что украинцы атакуют их, с тем, чтобы у россиян было оправдание для вторжения на Украину", - заявила глава британского МИД в интервью телеканалу Sky News.
На вопрос ведущей канала, есть ли у Британии "доказательства", Трасс заявила, что РФ якобы действовала похожим образом раньше.
"Это совершенно точно в репертуаре действий России. Проведение кибератак, попытки подорвать легитимность украинского правительства и использование "операций под чужим флагом" с целью оправдать предлог для вторжения", - отметила глава МИД Британии.
Заявление британского министра сделано на фоне возвращения российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее США предупредили, что Россия может в любой день напасть на Украину, использовав в качестве предлога провокацию - "операцию под чужим флагом" против своих же сил или русскоязычных жителей соседней страны. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал информационной войной слова о подготовке провокации на Украине.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.