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В Британии обвинили Россию в подготовке провокации на Украине
В Британии обвинили Россию в подготовке провокации на Украине - РИА Новости, 15.02.2022
В Британии обвинили Россию в подготовке провокации на Украине
Глава МИД Британии Лиз Трасс вновь утверждает, что Россия якобы готовит "операцию под чужим флагом" на Украине, при этом никаких доказательств министр не... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:07
2022-02-15T13:07
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
украина
великобритания
форин-офис
лиз трасс
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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс вновь утверждает, что Россия якобы готовит "операцию под чужим флагом" на Украине, при этом никаких доказательств министр не приводит.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ."Мы предполагаем, что может состояться "операция под чужим флагом". Будут заявления о том, что их спровоцировали - в качестве предлога для российского вторжения. Мы занимаемся тем, что... раскрываем их попытки привести к власти в Киеве "марионеточный режим" ... Что, как мы предполагаем, случится в течение ближайших нескольких дней, так это попытка "операции под чужим флагом", чтобы создать предлог и заявить, что украинцы атакуют их, с тем, чтобы у россиян было оправдание для вторжения на Украину", - заявила глава британского МИД в интервью телеканалу Sky News.На вопрос ведущей канала, есть ли у Британии "доказательства", Трасс заявила, что РФ якобы действовала похожим образом раньше.Заявление британского министра сделано на фоне возвращения российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Ранее США предупредили, что Россия может в любой день напасть на Украину, использовав в качестве предлога провокацию - "операцию под чужим флагом" против своих же сил или русскоязычных жителей соседней страны. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал информационной войной слова о подготовке провокации на Украине.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220215/trass-1772819373.html
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, украина, великобритания, форин-офис, лиз трасс
13:07 15.02.2022
 
В Британии обвинили Россию в подготовке провокации на Украине

Глава МИД Британии Трасс: Россия готовит "операцию под чужим флагом" на Украине

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
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ЛОНДОН, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД Британии Лиз Трасс вновь утверждает, что Россия якобы готовит "операцию под чужим флагом" на Украине, при этом никаких доказательств министр не приводит.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 03:04
В Британии заявили о "позоре" Трасс на встрече с Лавровым
"Мы предполагаем, что может состояться "операция под чужим флагом". Будут заявления о том, что их спровоцировали - в качестве предлога для российского вторжения. Мы занимаемся тем, что... раскрываем их попытки привести к власти в Киеве "марионеточный режим" ... Что, как мы предполагаем, случится в течение ближайших нескольких дней, так это попытка "операции под чужим флагом", чтобы создать предлог и заявить, что украинцы атакуют их, с тем, чтобы у россиян было оправдание для вторжения на Украину", - заявила глава британского МИД в интервью телеканалу Sky News.
На вопрос ведущей канала, есть ли у Британии "доказательства", Трасс заявила, что РФ якобы действовала похожим образом раньше.
"Это совершенно точно в репертуаре действий России. Проведение кибератак, попытки подорвать легитимность украинского правительства и использование "операций под чужим флагом" с целью оправдать предлог для вторжения", - отметила глава МИД Британии.
Заявление британского министра сделано на фоне возвращения российских войск к местам дислокации после учений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее США предупредили, что Россия может в любой день напасть на Украину, использовав в качестве предлога провокацию - "операцию под чужим флагом" против своих же сил или русскоязычных жителей соседней страны. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал информационной войной слова о подготовке провокации на Украине.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 11:34
Трасс ответила на вопрос о возможности принять украинских беженцев
 
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