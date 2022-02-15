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В ДНР призвали СМИ прекратить провокации и не нагнетать обстановку
В ДНР призвали СМИ прекратить провокации и не нагнетать обстановку - РИА Новости, 15.02.2022
В ДНР призвали СМИ прекратить провокации и не нагнетать обстановку
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывает... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:49
2022-02-15T16:49
в мире
донецкая народная республика
сцкк
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывает представителей СМИ и Telegram-каналов не нагнетать обстановку и прекратить провокационные действия.В ведомстве пояснили, что в настоящее время в социальных сетях, в частности в ряде независимых Telegram-каналах республики, пользующихся популярностью у жителей, наблюдается повышенная активность в распространении неподтвержденной официальными источниками информации о якобы обострении ситуации на линии соприкосновения: обстрелах, перестрелках, в том числе с применением тяжелого вооружения."Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе обращается к военным корреспондентам, блогерам, авторам различных "сводок с полей", околовоенной публицистики с просьбой прекратить провокационные действия и не нагнетать обстановку посредством своих информационных площадок", - сказал журналистам представитель ведомства.В СЦКК также призывали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По словам представителя ведомства, в опыте жителей ДНР есть все необходимые знания и навыки на случай возобновления активной фазы боевых действий."Заверяем, несмотря на всеобщее нагнетание напряженности, ситуация полностью под контролем руководства и защитников нашей республики. Вся информация о происходящем на линии соприкосновения, проверенная на подлинность, публикуется в официальных Telegram-каналах представительства ДНР и ЛНР в СЦКК, управления Народной милиции ДНР и ЛНР", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772856397.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
16:49 15.02.2022
 
В ДНР призвали СМИ прекратить провокации и не нагнетать обстановку

Представительство ДНР в СЦКК призвало СМИ прекратить провокации и не нагнетать обстановку

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывает представителей СМИ и Telegram-каналов не нагнетать обстановку и прекратить провокационные действия.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время в социальных сетях, в частности в ряде независимых Telegram-каналах республики, пользующихся популярностью у жителей, наблюдается повышенная активность в распространении неподтвержденной официальными источниками информации о якобы обострении ситуации на линии соприкосновения: обстрелах, перестрелках, в том числе с применением тяжелого вооружения.
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"Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе обращается к военным корреспондентам, блогерам, авторам различных "сводок с полей", околовоенной публицистики с просьбой прекратить провокационные действия и не нагнетать обстановку посредством своих информационных площадок", - сказал журналистам представитель ведомства.
В СЦКК также призывали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По словам представителя ведомства, в опыте жителей ДНР есть все необходимые знания и навыки на случай возобновления активной фазы боевых действий.
"Заверяем, несмотря на всеобщее нагнетание напряженности, ситуация полностью под контролем руководства и защитников нашей республики. Вся информация о происходящем на линии соприкосновения, проверенная на подлинность, публикуется в официальных Telegram-каналах представительства ДНР и ЛНР в СЦКК, управления Народной милиции ДНР и ЛНР", - сказал представитель ведомства.
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