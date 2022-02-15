В ДНР призвали СМИ прекратить провокации и не нагнетать обстановку
Представительство ДНР в СЦКК призвало СМИ прекратить провокации и не нагнетать обстановку
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывает представителей СМИ и Telegram-каналов не нагнетать обстановку и прекратить провокационные действия.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время в социальных сетях, в частности в ряде независимых Telegram-каналах республики, пользующихся популярностью у жителей, наблюдается повышенная активность в распространении неподтвержденной официальными источниками информации о якобы обострении ситуации на линии соприкосновения: обстрелах, перестрелках, в том числе с применением тяжелого вооружения.
"Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе обращается к военным корреспондентам, блогерам, авторам различных "сводок с полей", околовоенной публицистики с просьбой прекратить провокационные действия и не нагнетать обстановку посредством своих информационных площадок", - сказал журналистам представитель ведомства.
В СЦКК также призывали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. По словам представителя ведомства, в опыте жителей ДНР есть все необходимые знания и навыки на случай возобновления активной фазы боевых действий.
"Заверяем, несмотря на всеобщее нагнетание напряженности, ситуация полностью под контролем руководства и защитников нашей республики. Вся информация о происходящем на линии соприкосновения, проверенная на подлинность, публикуется в официальных Telegram-каналах представительства ДНР и ЛНР в СЦКК, управления Народной милиции ДНР и ЛНР", - сказал представитель ведомства.