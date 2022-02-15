https://ria.ru/20220215/produktsiya-1772871109.html

Томская область увеличила производство пищевой продукции

Томская область увеличила производство пищевой продукции - РИА Новости, 15.02.2022

Томская область увеличила производство пищевой продукции

Пищевые предприятия Томской области произвели в 2021 году продукции на 50 миллиардов рублей, что более чем на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:00

2022-02-15T12:00

2022-02-15T12:00

экономика

томская область

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ТОМСК, 15 фев – РИА Новости. Пищевые предприятия Томской области произвели в 2021 году продукции на 50 миллиардов рублей, что более чем на 10 миллиардов рублей больше, чем в 2020 году, сообщает обладминистрация.Как сообщил заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр, пищевая промышленность показывает стабильный рост на протяжении последних лет: доля пищевых продуктов и напитков составляет не менее 20% от общего объема производства обрабатывающих предприятий региона."Томские пищевики успешно выполняют поставленную губернатором Сергеем Жвачкиным задачу по обеспечению жителей региона качественными местными продуктами. Мы гордимся томской продукцией, ее с удовольствием покупают за пределами области — и российские, и зарубежные партнеры", — отметил Кнорр.Власти отмечают, что в последние годы в пищевой промышленности Томской области активно развиваются два новых направления — промышленная заготовка и переработка дикорастущего пищевого сырья и промышленное производство сыров.Так, значительному росту объемов выпуска сыра способствовало создание новых производств, включая фермерские хозяйства, а также модернизация крупных молочных предприятий. Если в 2015 году было изготовлено 11 тонн томского сыра, то в 2021 уже около 280 тонн. Из природного сырья в Томской области выпускается около 1500 наименований продукции. Объем переработки дикоросов за девять месяцев прошлого года составил 23,1 тонны."Рынок дикоросов очень зависит от урожайности. В прошлом году был низкий урожай ореха, грибов и ягоды. Тем не менее компаниям удается сохранить достаточно высокие объемы переработки за счет заготовки сырья за пределами Томской области. Кроме того, компания "Северный сад" и ОГУП "Бакчарское" увеличили объемы выращивания ягод, а ТПК "САВА" нарастила объемы сбора облепихи", - сообщил вице-губернатор.

https://ria.ru/20220210/selkhozproduktsiya-1772076098.html

https://ria.ru/20220208/gaz-1771672213.html

томская область

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экономика, томская область