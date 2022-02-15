17:35 15.02.2022 (обновлено: 19:50 15.02.2022)
Путин прокомментировал проект постановления Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Президент Путин прокомментировал призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Призыв Госдумы признать самопровозглашенные ЛНР и ДНР говорит о том, что депутаты тонко чувствуют общественное мнение, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
"Голосование в Государственной думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента, так же как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", — отметил президент.
По его словам, совершенно очевидно, что в России "подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".
"Мы будем и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер (Олаф Шольц. — Прим. ред.), прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", — добавил Путин.
Говоря о частичном выводе российских войск из районов военных учений, он заметил, что касаемо исполнительных органов власти, в том числе военно-политического руководства страны, — комментировать нечего, решение уже принято. Как ранее заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, по окончании маневров ВС вернутся в места постоянной дислокации. Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу доложил Путину, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время".
Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления КПРФ, в котором предлагается обратиться к президенту России по поводу необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Как уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, документ направят главе государства незамедлительно.
Парламентарии от КПРФ 19 января представили проект обращения к президенту России о признании республик Донбасса в качестве независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
Четырнадцатого февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму документ постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
По словам Володина, Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев не выполняет минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.
Как сообщил накануне РИА Новости лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, ситуация на Украине тревожная и принятие на заседании Думы любого из проектов по обращению к президенту о признании ЛНР и ДНР будет шагом вперед.