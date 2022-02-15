https://ria.ru/20220215/priznanie-1772906968.html

Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР

Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022

Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР

Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает обращение Госдумы к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:13

2022-02-15T14:13

2022-02-15T14:28

ситуация в днр и лнр

в мире

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республика крым

госдума рф

сергей аксенов (политик)

донецкая народная республика

луганская народная республика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает обращение Госдумы к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отмечает, что это должно защитить жителей регионов от геноцида и остановить кровопролитие.Госдума во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Поддерживаю постановление Государственной думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.Как отметил глава Крыма, на Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей родиной и с оружием в руках отстояли свое право быть частью русского мира, быть собой."Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев. Уверен, что принятое сегодня решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20220215/peskov-1772893649.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772881580.html

россия

республика крым

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, республика крым, госдума рф, сергей аксенов (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика