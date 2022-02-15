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Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР
Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР - РИА Новости, 15.02.2022
Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР
Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает обращение Госдумы к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:13
2022-02-15T14:28
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
республика крым
госдума рф
сергей аксенов (политик)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает обращение Госдумы к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отмечает, что это должно защитить жителей регионов от геноцида и остановить кровопролитие.Госдума во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР."Поддерживаю постановление Государственной думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.Как отметил глава Крыма, на Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей родиной и с оружием в руках отстояли свое право быть частью русского мира, быть собой."Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев. Уверен, что принятое сегодня решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей", - добавил глава республики.
https://ria.ru/20220215/peskov-1772893649.html
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россия
республика крым
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, республика крым, госдума рф, сергей аксенов (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика
14:13 15.02.2022 (обновлено: 14:28 15.02.2022)
 
Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР

Глава Крыма Аксенов поддержал необходимость признания ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает обращение Госдумы к президенту России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отмечает, что это должно защитить жителей регионов от геноцида и остановить кровопролитие.
Госдума во вторник проголосовала за обращение к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 13:27
Решений по вопросу о признании ДНР и ЛНР не принималось, заявил Песков
"Поддерживаю постановление Государственной думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР", - написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Как отметил глава Крыма, на Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей родиной и с оружием в руках отстояли свое право быть частью русского мира, быть собой.
"Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев. Уверен, что принятое сегодня решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей", - добавил глава республики.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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Ситуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРеспублика КрымГосдума РФСергей Аксенов (политик)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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