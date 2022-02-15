https://ria.ru/20220215/privatbank-1772890445.html

Коломойский пообещал вернуть себе Приватбанк

Коломойский пообещал вернуть себе Приватбанк - РИА Новости, 15.02.2022

Коломойский пообещал вернуть себе Приватбанк

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернет себе национализированный пять лет назад Приватбанк. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:13

2022-02-15T13:13

2022-02-15T13:13

в мире

украина

игорь коломойский

приватбанк

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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернет себе национализированный пять лет назад Приватбанк."Не рассчитываю, я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно – то нам должны его вернуть", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.При этом он не смог назвать точные сроки. "Кто знает? Мы рассчитывали, что Петя (экс-президент Петр Порошенко - ред.) уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее", - сказал бизнесмен.В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк - крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

https://ria.ru/20210430/dnr-1730681985.html

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в мире, украина, игорь коломойский, приватбанк