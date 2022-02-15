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Коломойский пообещал вернуть себе Приватбанк
Коломойский пообещал вернуть себе Приватбанк - РИА Новости, 15.02.2022
Коломойский пообещал вернуть себе Приватбанк
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернет себе национализированный пять лет назад Приватбанк. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:13
2022-02-15T13:13
в мире
украина
игорь коломойский
приватбанк
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КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернет себе национализированный пять лет назад Приватбанк."Не рассчитываю, я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно – то нам должны его вернуть", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.При этом он не смог назвать точные сроки. "Кто знает? Мы рассчитывали, что Петя (экс-президент Петр Порошенко - ред.) уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее", - сказал бизнесмен.В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк - крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
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в мире, украина, игорь коломойский, приватбанк
13:13 15.02.2022
 
Коломойский пообещал вернуть себе Приватбанк

Украинский бизнесмен Коломойский пообещал вернуть себе национализированный Приватбанк

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 фев - РИА Новости. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернет себе национализированный пять лет назад Приватбанк.
"Не рассчитываю, я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно – то нам должны его вернуть", - сказал Коломойский в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
При этом он не смог назвать точные сроки. "Кто знает? Мы рассчитывали, что Петя (экс-президент Петр Порошенко - ред.) уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее", - сказал бизнесмен.
В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк - крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
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В миреУкраинаИгорь КоломойскийПриватБанк
 
 
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