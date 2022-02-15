https://ria.ru/20220215/predprinimateli-1772949198.html
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП - РИА Новости, 15.02.2022
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту количества индивидуальных предпринимателей в 2021 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:56
2022-02-15T16:56
2022-02-15T16:56
рязанская область
экономика
московская область (подмосковье)
рязанская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_0:145:2770:1703_1920x0_80_0_0_5db708efb26aff589b922f777d98e5d7.jpg
РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту количества индивидуальных предпринимателей в 2021 году, сообщает правительство региона.Отмечается, что соответствующие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе материалов ФНС. Рязанская область вошла в тройку регионов-лидеров ЦФО, уступив лишь Москве и Подмосковью."Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2021 году в Рязанской области положительный прирост индивидуальных предпринимателей составил 0,8%. Наибольшее количество зарегистрировано в таких отраслях, как транспорт, торговля, услуги", - говорится в сообщении.Правительство региона подчеркивает, что в соответствии с задачами, поставленными губернатором Николаем Любимовым, вопросам сохранения и поддержки малого бизнеса уделяется особое внимание. Разработана гибкая, удобная для предпринимателей система преференций: это существенные налоговые льготы, расширение возможностей для применения патента. Кроме того, разработан специальный продукт для оказания неотложных мер поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечают власти. Субъектам малого и среднего бизнеса в 2021 году было предоставлено 197 займов на сумму 389,5 миллиона рублей по льготным ставкам."Тема развития малого предпринимательства очень важна для региона. Она вошла в число приоритетов Стратегии развития региона до 2030 года. Поддержка этого направления обязательно будет продолжаться и усиливаться… В работе по поддержке малого бизнеса, индивидуальных предприятий будут активнее задействованы Рязанский областной и Гарантийный фонды для субъектов МСП", - цитирует Николая Любимова пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, в качестве еще одной меры поддержки в регионе разработан законопроект, предусматривающий продление на 2022 год действия пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, в наибольшей степени пострадавших от распространения COVID-19.
https://ria.ru/20220126/soglashenie-1769639502.html
https://ria.ru/20220119/punkt-1768575256.html
московская область (подмосковье)
рязанская область
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565226918_154:0:2617:1847_1920x0_80_0_0_6124f581f253a44e86bdab6c5960beda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), рязанская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП в 2021 году
РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости.
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту количества индивидуальных предпринимателей в 2021 году, сообщает
правительство региона.
Отмечается, что соответствующие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе материалов ФНС. Рязанская область
вошла в тройку регионов-лидеров ЦФО, уступив лишь Москве и Подмосковью.
"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2021 году в Рязанской области положительный прирост индивидуальных предпринимателей составил 0,8%. Наибольшее количество зарегистрировано в таких отраслях, как транспорт, торговля, услуги", - говорится в сообщении.
Правительство региона подчеркивает, что в соответствии с задачами, поставленными губернатором Николаем Любимовым, вопросам сохранения и поддержки малого бизнеса уделяется особое внимание. Разработана гибкая, удобная для предпринимателей система преференций: это существенные налоговые льготы, расширение возможностей для применения патента. Кроме того, разработан специальный продукт для оказания неотложных мер поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечают власти. Субъектам малого и среднего бизнеса в 2021 году было предоставлено 197 займов на сумму 389,5 миллиона рублей по льготным ставкам.
"Тема развития малого предпринимательства очень важна для региона. Она вошла в число приоритетов Стратегии развития региона до 2030 года. Поддержка этого направления обязательно будет продолжаться и усиливаться… В работе по поддержке малого бизнеса, индивидуальных предприятий будут активнее задействованы Рязанский областной и Гарантийный фонды для субъектов МСП", - цитирует Николая Любимова пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, в качестве еще одной меры поддержки в регионе разработан законопроект, предусматривающий продление на 2022 год действия пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, в наибольшей степени пострадавших от распространения COVID-19.