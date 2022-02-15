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Рязанская область
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Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП - РИА Новости, 15.02.2022
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту количества индивидуальных предпринимателей в 2021 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:56
2022-02-15T16:56
рязанская область
экономика
московская область (подмосковье)
рязанская область
федеральная налоговая служба (фнс россии)
москва
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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту количества индивидуальных предпринимателей в 2021 году, сообщает правительство региона.Отмечается, что соответствующие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе материалов ФНС. Рязанская область вошла в тройку регионов-лидеров ЦФО, уступив лишь Москве и Подмосковью."Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2021 году в Рязанской области положительный прирост индивидуальных предпринимателей составил 0,8%. Наибольшее количество зарегистрировано в таких отраслях, как транспорт, торговля, услуги", - говорится в сообщении.Правительство региона подчеркивает, что в соответствии с задачами, поставленными губернатором Николаем Любимовым, вопросам сохранения и поддержки малого бизнеса уделяется особое внимание. Разработана гибкая, удобная для предпринимателей система преференций: это существенные налоговые льготы, расширение возможностей для применения патента. Кроме того, разработан специальный продукт для оказания неотложных мер поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечают власти. Субъектам малого и среднего бизнеса в 2021 году было предоставлено 197 займов на сумму 389,5 миллиона рублей по льготным ставкам."Тема развития малого предпринимательства очень важна для региона. Она вошла в число приоритетов Стратегии развития региона до 2030 года. Поддержка этого направления обязательно будет продолжаться и усиливаться… В работе по поддержке малого бизнеса, индивидуальных предприятий будут активнее задействованы Рязанский областной и Гарантийный фонды для субъектов МСП", - цитирует Николая Любимова пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, в качестве еще одной меры поддержки в регионе разработан законопроект, предусматривающий продление на 2022 год действия пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, в наибольшей степени пострадавших от распространения COVID-19.
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экономика, московская область (подмосковье), рязанская область, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва
16:56 15.02.2022
 
Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП

Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту числа ИП в 2021 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРязань
Рязань - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рязань
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РЯЗАНЬ, 15 фев – РИА Новости. Рязанская область заняла третье место в ЦФО по росту количества индивидуальных предпринимателей в 2021 году, сообщает правительство региона.
Отмечается, что соответствующие данные приводит международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе материалов ФНС. Рязанская область вошла в тройку регионов-лидеров ЦФО, уступив лишь Москве и Подмосковью.
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"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, в 2021 году в Рязанской области положительный прирост индивидуальных предпринимателей составил 0,8%. Наибольшее количество зарегистрировано в таких отраслях, как транспорт, торговля, услуги", - говорится в сообщении.
Правительство региона подчеркивает, что в соответствии с задачами, поставленными губернатором Николаем Любимовым, вопросам сохранения и поддержки малого бизнеса уделяется особое внимание. Разработана гибкая, удобная для предпринимателей система преференций: это существенные налоговые льготы, расширение возможностей для применения патента. Кроме того, разработан специальный продукт для оказания неотложных мер поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции, отмечают власти. Субъектам малого и среднего бизнеса в 2021 году было предоставлено 197 займов на сумму 389,5 миллиона рублей по льготным ставкам.
"Тема развития малого предпринимательства очень важна для региона. Она вошла в число приоритетов Стратегии развития региона до 2030 года. Поддержка этого направления обязательно будет продолжаться и усиливаться… В работе по поддержке малого бизнеса, индивидуальных предприятий будут активнее задействованы Рязанский областной и Гарантийный фонды для субъектов МСП", - цитирует Николая Любимова пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, в качестве еще одной меры поддержки в регионе разработан законопроект, предусматривающий продление на 2022 год действия пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для организаций, в наибольшей степени пострадавших от распространения COVID-19.
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