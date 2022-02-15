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Межгосударственные отношения России и Германии

Межгосударственные отношения России и Германии - РИА Новости, 15.02.2022

Межгосударственные отношения России и Германии

Дипломатические отношения между СССР и Федеративной Республикой Германии были установлены 13 сентября 1955 года. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T02:31

2022-02-15T02:31

2022-02-15T02:31

справки

владимир путин

ангела меркель

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

германия

олаф шольц

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Дипломатические отношения между СССР и Федеративной Республикой Германии были установлены 13 сентября 1955 года.26 декабря 1991 года ФРГ первой из ведущих стран признала Российскую Федерацию в качестве государства-продолжателя бывшего СССР.Правовой фундамент отношений образуют Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве от 9 ноября 1990 года и Совместное заявление Президента Российской Федерации и Федерального канцлера ФРГ от 21 ноября 1991 года. Принципиальное значение имеет также Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года. Российско-германские отношения являются важным фактором европейской и глобальной политики, оказывающим влияние на решение многих мировых проблем.В 2018 году президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встречались четыре раза, а также 10 раз сверяли позиции по телефону. В 2018 году президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встречались четыре раза в двустороннем формате: 18 мая – в Сочи; 18 августа – в Мезеберге (Германия); 27 октября – в Стамбуле (Турция) и 1 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина) "на полях" саммита "Большой двадцатки".В 2019 году Владимир Путин и Ангела Меркель встретились в июне "на полях" саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония), 9 декабря Путин и Меркель провели переговоры в Париже (Франция). Встреча прошла перед саммитом лидеров "нормандской четверки" (Путин, Меркель, а также президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон) по урегулированию ситуации в Донбассе.11 января 2020 года канцлер Германии Ангела Меркель посетила Москву с рабочим визитом. В ходе переговоров в Кремле Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили двустороннее сотрудничество и актуальные темы международной повестки дня: ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и проблематику урегулирования внутриукраинского конфликта.19 января Владимир Путин посетил Берлин для участия в международной конференции по Ливии.29 января Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера. В ходе встречи обсуждалось экономическое сотрудничество Баварии и России.30 марта 2021 года в формате видеоконференции состоялись также трехсторонние переговоры с участием Путина, Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.20 августа Ангела Меркель посетила Москву с рабочим визитом. Для Меркель этот визит стал последним в статусе главы правительства Германии. В ходе переговоров Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов. 8 декабря Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность канцлера Германии.9 декабря состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель, завершившей 8 декабря свою деятельность в должности канцлера Германии. Владимир Путин поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув ее значительный вклад в развитие российско-германских отношений. 21 декабря состоялся телефонный разговор Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Владимир Путин поздравил собеседника с началом деятельности на посту федерального канцлера и проинформировал о предложениях РФ по гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.Регулярный характер носят контакты на уровне внешнеполитических ведомств двух стран. В 2020 году министр иностранных дел России Сергей Лавров и федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас встречались 15 февраля "на полях" 56-го заседания Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности и 11 августа в Москве.В последующем главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас неоднократно общались по телефону, в последний раз – 7 июня 2021 года (в трехстороннем формате с участием Лаврова, Мааса и министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом). 14 декабря 2021 года состоялся первый телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с федеральным министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок. Россия и Германия являются участниками "нормандского процесса" и, наряду с Францией и Украиной, соавторами Минского документа по урегулированию в Донбассе.В 2020 году двусторонние отношения России и Германии омрачила ситуация вокруг блогера Алексея Навального. Власти Германии развязали широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России.Без внятной реакции остались адресованные Федеральному ведомству юстиции ФРГ четыре запроса и три официальных письма Генеральной прокуратуры Российской Федерации об оказании международной правовой помощи в рамках проводимой МВД России доследственной проверки причин экстренной госпитализации блогера в Омске 20 августа 2020 года. При этом в двусторонних дипломатических и межведомственных контактах немецкие контрагенты открыто заявляли о своем нежелании продолжать диалог по этому вопросу. В начале 2022 года в отношения Росси и ФРГ возникла кризисная ситуация, связанная с запретом RT DE. Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это дает право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрыла корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулировала аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекратила спутниковое и иное вещание канала в России.При этом Германия остается одним из важнейших торгово-экономических партнеров России с тенденцией к восстановлению и стабилизации двустороннего товарооборота.По доле импорта во внешнеторговом обороте России Германия в 2020 году занимала второе место (10,1%). По итогам 2021 года внешнеторговый оборот России и Германии составил 56,9 миллиарда долларов (в 2020 голу – 42,0 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 29,6 миллиарда долларов и импорт – 27,3 миллиарда долларов.Более 78% российского экспорта приходится на минеральные продукты. Также в числе экспортируемых товаров металлы и изделия из них; драгоценные металлы и камни; древесина и целлюлозно-бумажные изделия и др. Импорт в основном представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами; продукцией химической промышленности; металлами и изделиями из них; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем и др. Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Немецкие инвестиции в России достигают 20 миллиардов долларов; встречные российские капиталовложения в экономику ФРГ – девять миллиардов долларов. В России работают около пяти тысяч немецких компаний с суммарным оборотом более 50 миллиардов долларов и числом занятых около 270 тысяч человек. В свою очередь, в Германии ведут бизнес около полутора тысяч предприятий с российским капиталом.Германия является главным партнером для российского ТЭК на европейском направлении, сотрудничество в сфере энергетики носит характер стратегического партнерства. В 2020 году отмечалось 50-летие исторического события для российско-германского сотрудничества – 1 февраля 1970 года был подписан договор на поставку труб большого диаметра западногерманскими компаниями и предоставление кредитов немецкими банками в обмен на природный газ из СССР. Благодаря этому контракту была заложена перспективная схема сотрудничества. Россия вносит большой вклад в энергобезопасность Германии и Европы, обеспечивая более трети потребности ФРГ в энергоносителях. К настоящему времени на рынок Германии поставлено более одного триллиона кубометров газа с начала нашего сотрудничества. В активе России и Германии – целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. В сентябре 2021 года было завершено строительство газопровода "Северный поток 2", которое длилось три года. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Необходимо было создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора – Федерального сетевого агентства Германии (BNA) – Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года. В конце января стало известно, что "Газпром" выполнил требование регулятора ФРГ. Компания Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток 2" в водах Германии.В 2000 году по инициативе президента России и канцлера ФРГ была учреждена Рабочая группа высокого уровня по стратегическому сотрудничеству в области экономики и финансов (СРГ). Работа СРГ возобновилась 24 июня 2016 года в Берлине после перерыва, обусловленного позицией ФРГ в контексте украинского кризиса. Очередное пленарное заседание прошло в июне 2021 года в формате видеоконференции.Для углубления экономического сотрудничества России и Германии в декабре 2020 года был создан Российско-Германский экономический совет. В апреле 2021 года прошло заседание совета в онлайн формате.В 2003 году по решению президента России и канцлера ФРГ создана двусторонняя Рабочая группа высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ). Очередное заседание РГВУ было проведено 3 сентября 2021 года в Берлине. Успешно зарекомендовала себя практика регулярных встреч президента России с деловыми кругами ФРГ. 6 декабря 2019 года Владимир Путин в четвертый раз принял делегацию немецкого бизнеса, сформированную под эгидой Восточного комитета германской экономики. В структуре российско-германских межобщественных связей особое место занимает Форум общественности "Петербургский диалог". Востребованной площадкой неформальных дискуссий представителей общественности являются "Потсдамские встречи". Плодотворно развивается сотрудничество в историко-исследовательской сфере. Активно работает Комиссия по изучению новейшей истории российско-германских отношений. Традиционно тесными остаются двусторонние культурно-гуманитарные связи. В последние годы были осуществлены масштабные двусторонние проекты в этой сфере. Среди них – "перекрестные" Годы России и Германии под девизом "Вместе строим будущее" (2012-2013), "перекрестные" Годы русского и немецкого языков и литературы (2014-2015), "перекрестный" Год российско-германских молодежных обменов (2016-2017), "перекрестные" Годы регионально-муниципальных партнерств (2017-2018) и научно-образовательных партнерств (2018-2020). В настоящий момент реализуется перекрестный год "Экономика и устойчивое развитие" (2020-2022). В 2019 году в Германии прошел международный культурный проект "Русские сезоны". В рамках фестиваля состоялись более 430 мероприятий, которые охватили порядка 90 городов ФРГ. На территории Германии расположено 3310 советских воинских захоронений, на которых покоятся 760 тысяч российских/советских граждан. Германская сторона осуществляет содержание советских воинских захоронений в соответствии с межправительственным Соглашением об уходе за военными могилами от 16 декабря 1992 года. С 2000 года российской стороной совместно с германским земельным Фондом "Саксонские мемориалы" реализуется проект по установлению судеб советских и немецких военнопленных и интернированных. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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