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Полицейский в Оренбурге применил оружие при задержании дебоширов
Полицейский в Оренбурге применил оружие при задержании дебоширов - РИА Новости, 15.02.2022
Полицейский в Оренбурге применил оружие при задержании дебоширов
Сотрудник патрульно-постовой службы в Оренбурге выстрелил в воздух из табельного оружия для задержания трех дебоширов, один из которых угрожал ножом, сообщили в РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:14
2022-02-15T09:14
2022-02-15T09:14
происшествия
оренбург
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УФА, 15 фев – РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы в Оренбурге выстрелил в воздух из табельного оружия для задержания трех дебоширов, один из которых угрожал ножом, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.В отдел полиции поступила информация о том, что во дворе дома №314 по улице Пролетарской в Оренбурге неизвестные пристают к гражданам и угрожают ножом."Прибывшим на место экипажем патрульно-постовой службы полиции был установлен очевидец произошедшего – девушка, которая сообщила, что трое граждан, которые по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения, угрожали водителю автомобиля и его пассажирке, при этом один из мужчин демонстрировал нож", - говорится в сообщении.Полицейские обнаружили их в соседнем дворе. При попытке задержания один из злоумышленников достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать стражам правопорядка, игнорируя требование бросить его на землю.Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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происшествия, оренбург
Полицейский в Оренбурге применил оружие при задержании дебоширов
Полицейский в Оренбурге применил оружие при задержании трех дебоширов с ножом
УФА, 15 фев – РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы в Оренбурге выстрелил в воздух из табельного оружия для задержания трех дебоширов, один из которых угрожал ножом, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.
В отдел полиции поступила информация о том, что во дворе дома №314 по улице Пролетарской в Оренбурге
неизвестные пристают к гражданам и угрожают ножом.
"Прибывшим на место экипажем патрульно-постовой службы полиции был установлен очевидец произошедшего – девушка, которая сообщила, что трое граждан, которые по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения, угрожали водителю автомобиля и его пассажирке, при этом один из мужчин демонстрировал нож", - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили их в соседнем дворе. При попытке задержания один из злоумышленников достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать стражам правопорядка, игнорируя требование бросить его на землю.
"В связи с этим сотрудник патрульно-постовой службы обнажил табельное оружие и произвёл предупредительный выстрел в воздух. После чего мужчина бросил нож. Все трое злоумышленников были задержаны. Ими оказались двое мужчин 45 и 56 лет, а также 43-летняя женщина", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.