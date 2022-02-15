https://ria.ru/20220215/orenburg-1772835942.html

Полицейский в Оренбурге применил оружие при задержании дебоширов

Полицейский в Оренбурге применил оружие при задержании дебоширов - РИА Новости, 15.02.2022

Полицейский в Оренбурге применил оружие при задержании дебоширов

Сотрудник патрульно-постовой службы в Оренбурге выстрелил в воздух из табельного оружия для задержания трех дебоширов, один из которых угрожал ножом, сообщили в РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:14

2022-02-15T09:14

2022-02-15T09:14

происшествия

оренбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

УФА, 15 фев – РИА Новости. Сотрудник патрульно-постовой службы в Оренбурге выстрелил в воздух из табельного оружия для задержания трех дебоширов, один из которых угрожал ножом, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.В отдел полиции поступила информация о том, что во дворе дома №314 по улице Пролетарской в Оренбурге неизвестные пристают к гражданам и угрожают ножом."Прибывшим на место экипажем патрульно-постовой службы полиции был установлен очевидец произошедшего – девушка, которая сообщила, что трое граждан, которые по внешним признакам находились в состоянии алкогольного опьянения, угрожали водителю автомобиля и его пассажирке, при этом один из мужчин демонстрировал нож", - говорится в сообщении.Полицейские обнаружили их в соседнем дворе. При попытке задержания один из злоумышленников достал предмет, похожий на нож, и стал угрожать стражам правопорядка, игнорируя требование бросить его на землю.Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20200303/1567998189.html

https://ria.ru/20220214/parizh-1772652368.html

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, оренбург